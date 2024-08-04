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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Юргорден - Гетеборг
Юргорден - Гетеборг: обзор матча 04 августа 2024
Юргорден
04.08.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
1 : 1
Завершен
Гетеборг
90+2'
А. Сталь
59'
Т. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Гетеборг
ГОЛ! 1:1!
А. Сталь
Пас отдал
К. Косуги
90'
+2
90'
+1
Замена
L. Carlstrand
️️️️
G. Norlin
90'
+1
Замена
A. Carlén
️️️️
Д. Крузе
88'
Желтая карточка
Д. Крузе
79'
Замена
L. Kåhed
️️️️
O. Pettersson
Замена
К. Косуги
️️️️
V. Bergh
77'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Г. Викхейм
77'
59'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сантос
Пас отдал
E. Salomonsson
Замена
О. Фаллениус
️️️️
Р. Шуллер
50'
46'
Замена
E. Salomonsson
️️️️
А. Трондсен
Желтая карточка
Г. Викхейм
45'
+3
Желтая карточка
Т. Гулликсен
45'
+3
23'
Желтая карточка
К. Тордарсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
18
Адам Сталь
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Patric Åslund
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
17
Оскар Вендт
(К)
ЛЗ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
29
Томас Сантос
ПВ
14
Gustaf Norlin
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Юргорден
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
26
Кеита Косуги
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
6
Theo Bergvall
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Гетеборг
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
21
Adam Carlén
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
24
Abundance Salaou
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
45
Lion Beqiri
ЦФ
9
Linus Carlstrand
ЦФ
4-3-1-2
1
Виделль Зеттерстрем
18
Сталь
3
Даниэльсон
33
5
Тенхо
8
6
6
Шуллер
8
Гулликсен
23
Хюммет
80
Викхейм
3-3-2-2
28
Карлстрем
16
Олссон
17
Вендт
16
Трондсен
32
13
Свенссон
15
Крузе
29
Сантос
23
Тордарсон
19
14
33
26
Косуги
26
Косуги
33
6
Шуллер
11
Фаллениус
11
Фаллениус
6
Шуллер
80
Викхейм
9
Радетинац
9
Радетинац
80
Викхейм
16
Трондсен
2
2
16
Трондсен
15
Крузе
21
21
15
Крузе
32
28
28
32
14
9
9
14
Остались в запасе
Юргорден
Гетеборг
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
6
Theo Bergvall
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
24
Abundance Salaou
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
45
Lion Beqiri
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
6
Theo Bergvall
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
Остались в запасе
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
24
Abundance Salaou
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
45
Lion Beqiri
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Юргорден - Гетеборг
2
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
11
Офсайды
8
3
Количество передач
370
355
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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