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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хаммарбю - Мьеллбю
Хаммарбю - Мьеллбю: обзор матча 28 июля 2024
Хаммарбю
28.07.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 16 тур
2 : 0
Завершен
Мьеллбю
50'
N. Besara
59'
N. Besara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаммарбю - Мьеллбю
86'
Желтая карточка
К. Реслер
Замена
Ф. Хаммар
️️️️
M. Karlsson
75'
Замена
П. Вагич
️️️️
N. Besara
75'
ГОЛ! 2:0!
N. Besara
59'
ГОЛ! 1:0!
N. Besara
50'
38'
Замена
M. Kiilerich
️️️️
Т. Петтерссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
6
Ибрахима Фофана
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
21
Эллиот Страуд
ЦП
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
14
Герман Йоханссон
ЦП
8
Никлас Рейкьер
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
7
Viktor Gustafson
ЦФ
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Хаммарбю
34
Dennis Collander
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
8
Marc Llinares
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
19
Imam Jagne
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
15
Liam Svensson
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
4-4-2
1
Хан
4
Эрикссон
8
2
38
Пинас
6
Фофана
17
Туре
11
5
Теки
9
20
3-4-3
1
25
Реслер
3
Брорссон
24
Петтерссон
22
Густавссон
14
Йоханссон
8
Рейкьер
21
Страуд
16
7
18
Бергстрем
20
2
Вагич
2
Вагич
20
8
6
Хаммар
6
Хаммар
8
24
Петтерссон
5
5
24
Петтерссон
Остались в запасе
Хаммарбю
Мьеллбю
34
Dennis Collander
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
14
Divine Teah
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
19
Imam Jagne
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
15
Liam Svensson
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Остались в запасе
34
Dennis Collander
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
14
Divine Teah
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
19
Imam Jagne
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
15
Liam Svensson
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Статистика матча Хаммарбю - Мьеллбю
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
14
Офсайды
4
0
Количество передач
457
371
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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