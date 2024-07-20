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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Кальмар - Юргорден
Кальмар - Юргорден: обзор матча 20 июля 2024
Кальмар
20.07.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 15 тур
2 : 1
Завершен
Юргорден
45+11'
Д. Исламович
68'
J. Ring
30'
О. Фаллениус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальмар - Юргорден
Замена
K. Jensen
️️️️
J. Ring
88'
Замена
S. Ylätupa
️️️️
Я. Тренсков
88'
Желтая карточка
Д. Исламович
84'
Замена
R. Sjostedt
️️️️
М. Хальберг
81'
71'
Замена
М. Эрикссон
️️️️
Г. Викхейм
ГОЛ! 2:1!
J. Ring
Пас отдал
Я. Тренсков
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Исламович
Пас отдал
Я. Тренсков
45'
+11
45'
+6
Замена
М. Тенхо
️️️️
Я. Уне Ларссон
30'
ГОЛ! 0:1!
О. Фаллениус
Пас отдал
Т. Гулликсен
Замена
М. Свенссон
️️️️
С. Скрабб
20'
13'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
Т. Нгуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
39
Lars Saetra
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
29
Romarinho
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
20
Якоб Тренсков
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
7
Kevin Jensen
ЦФ
23
Saku Ylätupa
ЦФ
Юргорден
5
Миро Тенхо
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
2-4-3
1
39
2
14
Скрабб
23
Гояни
29
5
Хальберг
10
9
Исламович
20
Тренсков
3-3-2-2
1
Виделль Зеттерстрем
3
Даниэльсон
4
Ларссон
26
Даль
2
Теркильдсен
8
Экдаль
14
Сабович
11
Фаллениус
93
Нгуэн
23
Хюммет
80
Викхейм
5
Хальберг
6
6
5
Хальберг
14
Скрабб
28
Свенссон
28
Свенссон
14
Скрабб
10
7
7
10
20
Тренсков
23
23
20
Тренсков
4
Ларссон
5
Тенхо
5
Тенхо
4
Ларссон
80
Викхейм
7
Эрикссон
7
Эрикссон
80
Викхейм
93
Нгуэн
8
Гулликсен
8
Гулликсен
93
Нгуэн
Остались в запасе
Кальмар
Юргорден
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
30
Jakob Kindberg
ВР
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
Главный тренер
Хенрик Йенсен
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
30
Jakob Kindberg
ВР
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
Остались в запасе
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Кальмар - Юргорден
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
11
Нарушения
16
8
Офсайды
3
2
Количество передач
366
463
Сейвы
5
1
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Guldfageln Arena, Kalmar
Новости команд
Все
Кальмар
Юргорден
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
2025.05.08 23:59
Дебютант «Челси» обновил клубный рекорд в еврокубках
2025.05.08 22:22
«Челси» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025
2025.05.08 20:50
Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Юргорден»: Лига Конференций, 8 мая 2025
2025.05.07 09:58
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
2025.05.08 23:59
Дебютант «Челси» обновил клубный рекорд в еврокубках
2025.05.08 22:22
«Челси» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025
2025.05.08 20:50
Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Юргорден»: Лига Конференций, 8 мая 2025
2025.05.07 09:58
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