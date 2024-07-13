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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мьеллбю - Мальме
Мьеллбю - Мальме: обзор матча 13 июля 2024
Мьеллбю
13.07.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 14 тур
2 : 1
Завершен
Мальме
46'
Я. Бергстрем
79'
Т. Петтерссон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьеллбю - Мальме
90'
Желтая карточка
Й. Далин
79'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Петтерссон
76'
Замена
С. Рикс
️️️️
Н. Мойсандер
ГОЛ! 1:0!
Я. Бергстрем
46'
1'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьеллбю
24
Том Петтерссон
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
8
Никлас Рейкьер
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Мьеллбю
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
3-1-1
24
Петтерссон
6
Викстрем
25
Реслер
8
Рейкьер
18
Бергстрем
4-2-1-2
27
Далин
17
Стригер Ларсен
18
Янссон
4
Мойсандер
25
Бузанелло
10
Кристиансен
4
Йонсен
11
Нанаси
22
Ботхейм
92
Телин
4
Мойсандер
5
Рикс
5
Рикс
4
Мойсандер
Остались в запасе
Мьеллбю
Мальме
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Мьеллбю - Мальме
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
15
Нарушения
8
12
Офсайды
2
0
Количество передач
279
531
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Strandvallen, Hallevik
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