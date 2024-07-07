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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мальме - Хальмстад
Мальме - Хальмстад: обзор матча 07 июля 2024
Мальме
07.07.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 13 тур
5 : 1
Завершен
Хальмстад
22'
А. Кристиансен
37'
И. Телин
74'
Э. Ботхейм
29'
B. Snaer Ingason
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Хальмстад
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
С. Нанаси
86'
ГОЛ! 3:1!
Э. Ботхейм
Пас отдал
И. Телин
74'
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
М. Ольссон
72'
72'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
B. Snaer Ingason
ГОЛ! 2:1!
И. Телин
Пас отдал
С. Нанаси
37'
29'
ГОЛ! 1:1!
B. Snaer Ingason
ГОЛ! 1:0!
А. Кристиансен
22'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мальме - Хальмстад
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
13
6
Офсайды
2
3
Количество передач
747
206
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
60
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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