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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
АИК - Кальмар
АИК - Кальмар: обзор матча 07 июля 2024
АИК
07.07.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 13 тур
1 : 2
Завершен
Кальмар
63'
И. Питтас
34'
Я. Тренсков
75'
Р. Гояни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АИК - Кальмар
88'
Замена
S. Ylätupa
️️️️
Д. Исламович
85'
Замена
K. Jensen
️️️️
Я. Тренсков
Желтая карточка
А. Милошевич
80'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Б. Целина
79'
Замена
А. Бьорнстрем
️️️️
С. Папаяннопулос
79'
75'
ГОЛ! 1:2!
Р. Гояни
65'
Желтая карточка
Р. Гояни
ГОЛ! 1:1!
И. Питтас
63'
Желтая карточка
D. Beširović
52'
34'
ГОЛ! 0:1!
Я. Тренсков
Пас отдал
L. Saetra
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
37
Александер Милошевич
(К)
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Антон Салетрос
ЦП
43
Берсант Целина
АП
19
Dino Beširović
ЦФ
70
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
39
Lars Saetra
ЦЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Jonathan Ring
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
19
Victor Andersson
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
29
Romarinho
ЦП
7
Kevin Jensen
ЦФ
23
Saku Ylätupa
ЦФ
4-2-1-2
15
Нордфельдт
16
Хансен
4
Папаяннопулос
37
Милошевич
17
Тюхосен
28
Питтас
6
Салетрос
43
Целина
70
Модешту
19
1-3-4
1
39
5
Хальберг
14
Скрабб
23
Гояни
9
Исламович
20
Тренсков
3
10
4
Папаяннопулос
3
Бьорнстрем
3
Бьорнстрем
4
Папаяннопулос
43
Целина
11
Гуидетти
11
Гуидетти
43
Целина
20
Тренсков
7
7
20
Тренсков
9
Исламович
23
23
9
Исламович
Остались в запасе
АИК
Кальмар
1
Исмаэль Диавара
ВР
19
Victor Andersson
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
30
Jakob Kindberg
ВР
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
29
Romarinho
ЦП
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
19
Victor Andersson
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
29
Romarinho
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Статистика матча АИК - Кальмар
2
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
13
Офсайды
3
1
Количество передач
451
409
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Френдс Арена
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9
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