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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
АИК - Гетеборг
АИК - Гетеборг: обзор матча 27 мая 2024
АИК
27.05.2024, понедельник, 20:10
Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
5 : 2
Завершен
Гетеборг
67'
А. Салетрос
75'
Г. Свенссон (АГ)
90+4'
D. Beširović
90+7'
И. Питтас
51'
О. Вендт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АИК - Гетеборг
ГОЛ! 4:1!
И. Питтас
90'
+7
ГОЛ! 3:1!
D. Beširović
90'
+4
Желтая карточка
А. Салетрос
83'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Г. Свенссон
75'
69'
Замена
С. Хауснер
️️️️
С. Олссон
ГОЛ! 1:1!
А. Салетрос
67'
51'
ГОЛ! 0:1!
О. Вендт
22'
Желтая карточка
П. Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Антон Салетрос
(К)
ЦП
43
Берсант Целина
АП
70
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Гетеборг
16
Себастьян Олссон
ПЗ
13
Густав Свенссон
(К)
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
29
Томас Сантос
ПВ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
19
Dino Beširović
ЦФ
Гетеборг
17
Оскар Вендт
ЛЗ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
4-2-1-1
15
Нордфельдт
3
Бьорнстрем
4
Папаяннопулос
16
Хансен
17
Тюхосен
28
Питтас
6
Салетрос
43
Целина
70
Модешту
1-1-2-1
16
Олссон
13
Свенссон
29
Сантос
23
Тордарсон
7
Абрахам
16
Олссон
20
Хауснер
20
Хауснер
16
Олссон
Остались в запасе
АИК
Гетеборг
1
Исмаэль Диавара
ВР
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
19
Dino Beširović
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
17
Оскар Вендт
ЛЗ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
19
Dino Beširović
ЦФ
Остались в запасе
17
Оскар Вендт
ЛЗ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча АИК - Гетеборг
1
1
Всего ударов по воротам
30
11
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Количество передач
453
417
Сейвы
1
8
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
14
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
12
3
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Френдс Арена
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