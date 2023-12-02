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Товарищеские матчи. Сборные,
Албания
0 : 3
22.03.2024
Чили
Товарищеские матчи. Сборные,
Швеция
1 : 0
25.03.2024
Албания
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
3 : 2
26.03.2024
Чили
Товарищеские матчи. Сборные,
Швеция
1 : 0
25.03.2024
Албания
Товарищеские матчи. Сборные,
Албания
0 : 3
22.03.2024
Чили
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
3 : 2
26.03.2024
Чили
Товарищеские матчи. Сборные,
Албания
0 : 3
22.03.2024
Чили

Албания - Чили: обзор матча 22 марта 2024

Албания
22.03.2024, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Матч завершен
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Чили
20' Э. Варгас
83' M. Bolados
90+2' В. Давила
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Албания - Чили
Матч завершен
90' +3
Замена
Esteban Pavez ️️️️➡️️ Родриго Эчеверрия
90' +2
ГОЛ! 0:3
Виктор Давила
87'
Замена
Nicolás Fernández ️️️️➡️️ Маурисио Исла
83'
ГОЛ! 0:2
Marcos Bolados
82'
Замена
Marcos Bolados ️️️️➡️️ Алексис Санчес
Замена
Арбер Ходжа ️️️️➡️️ Таульянт Сулейманов
79'
Замена
Эрнест Мучи ️️️️➡️️ Недим Байрами
72'
72'
Замена
Бен Бреретон ️️️️➡️️ Эдуардо Варгас
72'
Замена
César Pérez ️️️️➡️️ Марселино Нуньес
Замена
Армандо Броя ️️️️➡️️ Рей Манай
68'
Желтая карточка
Эльсеид Хюсай
66'
Замена
Arbnor Mucolli ️️️️➡️️ Ясир Асани
63'
Замена
Казим Лячи ️️️️➡️️ Юльбер Рамадани
57'
53'
Желтая карточка
Габриэль Суасо
28'
Желтая карточка
Алексис Санчес
20'
ГОЛ! 0:1
Эдуардо Варгас
Желтая карточка
Юльбер Рамадани
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
23
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
6
Берат Джимсити
(К) ЦЗ
13
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
15
Таульянт Сулейманов
ЦФ
8
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Чили
5
Пауло Диас
ЦЗ
1
Клаудио Браво
(К) ВР
2
Габриэль Суасо
ЛЗ
16
Игор Лихновски
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
7
Марселино Нуньес
ЦП
18
Родриго Эчеверрия
ЦП
9
Виктор Давила
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
22
Дарио Осорио
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Албания
12
Эльхан Кастрати
ВР
25
Насер Алийи
ЛЗ
24
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Йон Мерсинай
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
7
Кейди Баре
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
26
Арбер Ходжа
ЛВ
1
Alen Sherri
ЦФ
22
Армандо Броя
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
17
Эрнест Мучи
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
6
Thomas Galdames
ЦЗ
25
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
24
Nicolás Fernández
ЦЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
13
Esteban Pavez
ЦП
17
César Pérez
ЦП
15
Бен Бреретон
ЛВ
19
Marcos Bolados
ЦФ
8
Alexander Aravena
ЦФ
14
Cristián Zavala
ЦФ
20
Lucas Assadi
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Стракоша
3
Митай
6
Джимсити
13
Михай
4
Хюсай
21
Асллани
20
Рамадани
10
Байрами
9
Асани
8
Манай
15
Сулейманов
4-2-4
1
Браво
4
Исла
5
Диас
16
Лихновски
2
Суасо
7
Нуньес
18
Эчеверрия
11
Варгас
22
Осорио
10
Санчес
9
Давила
20
Рамадани
14
Лячи
14
Лячи
20
Рамадани
15
Сулейманов
26
Ходжа
26
Ходжа
15
Сулейманов
8
Манай
22
Броя
22
Броя
8
Манай
9
Асани
19
19
9
Асани
10
Байрами
17
Мучи
17
Мучи
10
Байрами
4
Исла
24
24
4
Исла
18
Эчеверрия
13
13
18
Эчеверрия
7
Нуньес
17
17
7
Нуньес
11
Варгас
15
Бреретон
15
Бреретон
11
Варгас
10
Санчес
19
19
10
Санчес
Остались в запасе
Албания
Чили
12
Эльхан Кастрати
ВР
25
Насер Алийи
ЛЗ
24
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Йон Мерсинай
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
7
Кейди Баре
ЦП
1
Alen Sherri
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
23
Брайан Кортес
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
6
Thomas Galdames
ЦЗ
25
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
8
Alexander Aravena
ЦФ
14
Cristián Zavala
ЦФ
20
Lucas Assadi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
25
Насер Алийи
ЛЗ
24
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Йон Мерсинай
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
7
Кейди Баре
ЦП
1
Alen Sherri
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
23
Брайан Кортес
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
6
Thomas Galdames
ЦЗ
25
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
8
Alexander Aravena
ЦФ
14
Cristián Zavala
ЦФ
20
Lucas Assadi
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Албания - Чили
2
2
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
585
490
Сейвы
1
0
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Ennio Tardini, Parma
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
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