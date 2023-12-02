Фанаты сборной Франции испортили минуту молчания в память о жертвах «Крокуса»

Товарищеские матчи. Волевая победа Франции над Чили (3:2), ассисты 38-летнего Модрича против Египта и дебютный гол Кордобы за Колумбию

Все матчи сборной Албании на Евро-2024 по футболу

Все матчи сборной Албании на Евро-2024 по футболу

Товарищеский матч. 1+1 Давилы помогли Чили разгромить Албанию (3:0)

Албанец из «Рубина» Даку дерзко отреагировал на итоги жеребьевки Евро-2024

Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией