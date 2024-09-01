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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Сеул
Чонбук Хендай Моторс - Сеул: обзор матча 01 сентября 2024
Чонбук Хендай Моторс
01.09.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Сеул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Сеул
88'
Замена
S. Kang
️️️️
Д. Лингард
88'
Замена
S. Lim
️️️️
L. Rodrigues
Замена
K. Ha-Jun
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
81'
77'
Замена
S. Paik
️️️️
J. Ryu
72'
Желтая карточка
R. Tavares
Замена
М. Сон Мин
️️️️
A.
71'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
J. Jeon
64'
63'
Замена
R. Tavares
️️️️
S. Iljutcenko
51'
Желтая карточка
L. Rodrigues
46'
Замена
C. Young Wook
️️️️
J. Kang
Замена
С. Мин-Кю
️️️️
T. Orobo
46'
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
45'
+4
Желтая карточка
J. Hong
37'
Желтая карточка
T. Orobo
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
8
Guk-yeong Han
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
15
Andrigo
ЦФ
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
29
Jae-mun Ryu
ЦП
8
Seung-mo Lee
ЦП
50
Ju-Hyeok Kang
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Чонбук Хендай Моторс
1
Hwang Ju-Ho
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
41
Hwang Do-yoon
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
35
Sang-hoon Paik
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
3-1-3-3
1
19
Аджей-Боатенг
77
26
4
Пак
94
28
8
15
7
9
4-3-1-2
31
2
Гю-Юн
37
Ким
5
Аль-Араб
17
29
8
50
77
Лингард
90
20
19
Аджей-Боатенг
15
15
19
Аджей-Боатенг
9
12
Мин-Кю
12
Мин-Кю
9
15
27
Сон Мин
27
Сон Мин
15
7
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
77
Лингард
11
11
77
Лингард
29
35
35
29
20
7
7
20
90
20
20
90
50
18
18
50
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Сеул
1
Hwang Ju-Ho
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
41
Hwang Do-yoon
ЦП
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
1
Hwang Ju-Ho
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
Остались в запасе
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
41
Hwang Do-yoon
ЦП
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Сеул
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
0 : 0
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Канвон
- : -
06.12.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Dong Jun Lee, South Korea
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
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