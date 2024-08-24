Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сеул - Канвон
Сеул - Канвон: обзор матча 24 августа 2024
Сеул
24.08.2024, суббота, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Канвон
33'
S. Lee
41'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеул - Канвон
Желтая карточка
J. Ryu
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
И. Хаджич
Замена
W. Kwon
️️️️
S. Lee
86'
Замена
W.
️️️️
L. Rodrigues
77'
70'
Замена
И. Хаджич
️️️️
Y. Min-hyuk
Замена
J. Ryu
️️️️
Ч. Гю-Юн
68'
Замена
S. Kang
️️️️
Д. Лингард
68'
Желтая карточка
H. Kang
65'
52'
Желтая карточка
H. Hore
Замена
C. Young Wook
️️️️
J. Kang
46'
46'
Замена
C. Jin-hyuk
️️️️
K. Kim
ГОЛ! 2:0!
Д. Лингард
41'
ГОЛ! 1:0!
S. Lee
Пас отдал
J. Kang
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Seung-mo Lee
ЦП
50
Ju-Hyeok Kang
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
23
Марко Тучи
ЦЗ
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
44
Willyan
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
13
Henry Hore
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
17
Cho Jin-hyuk
ЦФ
3-2-2-1-2
31
37
Ким
17
16
5
Аль-Араб
2
Гю-Юн
8
50
77
Лингард
90
20
3-2-5
1
13
Ги-Хёк
88
97
23
Тучи
2
22
47
6
79
19
Ковачевич
8
3
3
8
77
Лингард
11
11
77
Лингард
2
Гю-Юн
29
29
2
Гю-Юн
20
44
44
20
50
18
18
50
13
13
47
9
Хаджич
9
Хаджич
47
79
17
17
79
Остались в запасе
Сеул
Канвон
26
Jong-beom Baek
ВР
13
Jin-ya Kim
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
26
Jong-beom Baek
ВР
13
Jin-ya Kim
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Сеул - Канвон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Woosung Kim, South Korea
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
Новости команд
Все
Сеул
Канвон
«Сеул» – «Виссел Кобе»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.9
3 марта
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля
«Виссел Кобе» – «Сеул»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
9 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Южной Кореи
1 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
«Сеул» – «Виссел Кобе»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.9
3 марта
«Виссел Кобе» – «Сеул»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
9 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Южной Кореи
1 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
«Шанхай» Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов
2025.10.22 17:14
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на старте азиатской ЛЧ
2025.09.16 15:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+