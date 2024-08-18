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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Ульсан Хендэ - Сувон
Ульсан Хендэ - Сувон: обзор матча 18 августа 2024
Ульсан Хендэ
18.08.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Сувон
72'
G. Ludwigson
43'
Д. Сон
55'
А. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Сувон
87'
Желтая карточка
J. Ahn
86'
Замена
R. Kyung-ho
️️️️
K. Sang-Yun
86'
Замена
K. Han
️️️️
Д. Сон
86'
Замена
B. Yoon
️️️️
А. Оливейра
Замена
Г. Арабидзе
️️️️
Д. Боянич
73'
ГОЛ! 1:2!
G. Ludwigson
Пас отдал
Я. Кариелло
72'
Желтая карточка
W. Du-Jae
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Оливейра
Пас отдал
J. Seung-Won
50'
Желтая карточка
P. Cheol-woo
Замена
G. Ludwigson
️️️️
J. Si-young
46'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
K. Lee
46'
Замена
В. Ум
️️️️
M. Kim
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сон
Пас отдал
K. Sang-Yun
Красная карточка
M. Ju
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
13
Min-jun Kim
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
6
Won Du-Jae
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
2
Yong Lee
ЦЗ
28
Джун-Хо Сон
ОП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jung Seung-Won
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
99
Яго Кариелло
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
Сувон
26
Jeong Min-ki
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
28
Элжон Сота
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
53
Roh Kyung-ho
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
3-4-1-2
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
20
33
13
6
Боянич
24
10
73
Юн Ил-Лок
6
10
4-1-1-1-3
51
5
6
2
3
28
Сон
13
10
Оливейра
19
7
7
6
Боянич
9
Арабидзе
9
Арабидзе
6
Боянич
24
99
Кариелло
99
Кариелло
24
33
17
17
33
13
11
Ум
11
Ум
13
10
Оливейра
8
8
10
Оливейра
13
53
53
13
28
Сон
71
71
28
Сон
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Сувон
1
Su-huk Jo
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
26
Jeong Min-ki
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
28
Элжон Сота
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
Остались в запасе
26
Jeong Min-ki
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
28
Элжон Сота
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Ульсан Хендэ - Сувон
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Go Hyeong-jin, South Korea
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
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