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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Сеул
Пхохан Стилерс - Сеул: обзор матча 11 августа 2024
Пхохан Стилерс
11.08.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Сеул
51'
M. Jeon
4'
C. Young Wook
62'
S. Lee
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Сеул
89'
Замена
L. Seung-joon
️️️️
Ч. Гю-Юн
87'
Желтая карточка
J. Ryu
77'
Замена
J. Kim
️️️️
C. Young Wook
77'
Замена
J. Ryu
️️️️
S. Lee
69'
Замена
J. Kang
️️️️
S. Kang
Замена
J. Jeong
️️️️
Т. Ли
68'
Замена
J. Teixeira
️️️️
L. Ho-jae
64'
62'
ГОЛ! 1:2!
S. Lee
Пас отдал
Ч. Гю-Юн
57'
Желтая карточка
S. Kang
ГОЛ! 1:1!
M. Jeon
Пас отдал
Т. Ли
51'
49'
Желтая карточка
S. Lee
Замена
S. Baek
️️️️
Y. Heo
46'
46'
Замена
S. Lim
️️️️
W.
4'
ГОЛ! 0:1!
C. Young Wook
Пас отдал
S. Kang
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
39
Sang-ki Min
ЦЗ
14
Yong-jun Heo
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
9
Lee Ho-jae
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
44
Willyan
ЦП
8
Seung-mo Lee
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
14
Jong-uh Kim
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
83
Seong-jun Jo
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
50
Ju-Hyeok Kang
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
16
Lee Seung-joon
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
3-2-2-2
21
17
Ли
4
39
2
77
14
80
9
48
3-2-3-2
31
37
Ким
17
16
2
Гю-Юн
5
Аль-Араб
44
8
11
18
90
9
25
25
9
17
Ли
27
27
17
Ли
14
10
10
14
18
13
13
18
11
50
50
11
8
29
29
8
2
Гю-Юн
16
16
2
Гю-Юн
44
7
7
44
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Сеул
23
Seung-hwan Lee
ВР
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
14
Jong-uh Kim
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
14
Jong-uh Kim
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Остались в запасе
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Пхохан Стилерс - Сеул
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
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