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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сеул - Тэджон
Сеул - Тэджон: обзор матча 10 июля 2024
Сеул
10.07.2024, среда, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Тэджон
61'
C. Young Wook
66'
Д. Лингард
7'
P. Mlapa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеул - Тэджон
90'
+5
Желтая карточка
А. Кривоцюк
Замена
Т. Ли
️️️️
S. Kang
90'
Замена
A. Paločević
️️️️
J. Ryu
90'
Желтая карточка
S. Han
85'
85'
Желтая карточка
K. Yoon-Sung
Замена
S. Lim
️️️️
C. Young Wook
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лингард
Пас отдал
S. Kang
66'
65'
Желтая карточка
K. Jun-Beom
ГОЛ! 1:1!
C. Young Wook
Пас отдал
S. Iljutcenko
61'
60'
Замена
K. Jun-Beom
️️️️
S. Ju
60'
Замена
С. Чхон
️️️️
P. Mlapa
56'
Желтая карточка
S. Ju
Замена
S. Iljutcenko
️️️️
S. Kang
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
P. Mlapa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
29
Jae-mun Ryu
ЦП
66
Seung-gyu Han
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
18
Cho Young Wook
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
14
Kim Jun-Beom
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
4-3-1-1
26
37
Ким
16
17
3
29
66
11
77
Лингард
18
2-1-3
1
26
15
8
20
98
Кривоцюк
6
17
17
Ли
17
Ли
17
29
26
26
29
11
90
90
11
18
7
7
18
8
14
14
8
20
19
Чхон
19
Чхон
20
Остались в запасе
Сеул
Тэджон
21
Cheol-won Choi
ВР
13
Jin-ya Kim
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
25
Lee Jun-Seo
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
44
Сун-Мин Ли
ЦП
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
13
Jin-ya Kim
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
44
Сун-Мин Ли
ЦП
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Сеул - Тэджон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
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