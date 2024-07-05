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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сувон - Ульсан Хендэ
Сувон - Ульсан Хендэ: обзор матча 05 июля 2024
Сувон
05.07.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ульсан Хендэ
73'
K. Sang-Yun
61'
A. Esaka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сувон - Ульсан Хендэ
81'
Замена
M. Kim
️️️️
A. Esaka
ГОЛ! 1:1!
K. Sang-Yun
Пас отдал
J. Seung-Won
73'
68'
Желтая карточка
M. Kim
63'
Замена
K. Lee
️️️️
S. Ko
Замена
А. Оливейра
️️️️
Ч. Донь-Вон
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
A. Esaka
Замена
Д. Сон
️️️️
M. Trindade
46'
46'
Замена
M. Kim
️️️️
K. Yun-Gu
46'
Замена
J. Si-young
️️️️
S. Shim
39'
Желтая карточка
В. Ум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
2
Yong Lee
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
13
Kang Sang-Yun
ЦП
8
Bit-garam Yoon
ЦП
8
Matheus Trindade
ЦП
7
Jung Seung-Won
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
14
Kang Yun-Gu
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
8
A. Esaka
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
10
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Сувон
23
Пратама Архан
ЛЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
28
Джун-Хо Сон
ОП
10
Андерсон Оливейра
АП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
33
Jang Si-young
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
71
Келвин
ПВ
4-3-2
51
2
21
Кен-Вон
3
4
13
8
8
33
Чжи Донь-Вон
7
3-3-1-3
21
Хен У
5
20
Ки-Хи
77
14
7
6
Боянич
73
Юн Ил-Лок
10
11
Ум
8
8
28
Сон
28
Сон
8
33
Чжи Донь-Вон
10
Оливейра
10
Оливейра
33
Чжи Донь-Вон
77
33
33
77
14
22
22
14
8
10
10
8
7
24
24
7
Остались в запасе
Сувон
Ульсан Хендэ
23
Пратама Архан
ЛЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
1
Su-huk Jo
ВР
95
Матеус Салес
ОП
71
Келвин
ПВ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
23
Пратама Архан
ЛЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
95
Матеус Салес
ОП
71
Келвин
ПВ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Сувон - Ульсан Хендэ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Информация о матче
Главный судья:
Yong-woo Kim, South Korea
Стадион:
Suwon Sports Complex, Suwon
Новости команд
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