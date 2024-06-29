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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Сеул
Чонбук Хендай Моторс - Сеул: обзор матча 29 июня 2024
Чонбук Хендай Моторс
29.06.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
1 : 4
Завершен
Сеул
67'
T. Orobo
24'
W. Kwon
45+2'
S. Han
89'
S. Kang
90+8'
R. Tavares
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Сеул
90'
+8
ГОЛ! 1:4!
R. Tavares
Пас отдал
A. Paločević
90'
+5
Желтая карточка
J. Baek
90'
Желтая карточка
S. Kang
Замена
J. Byung-kwan
️️️️
T. Orobo
90'
89'
ГОЛ! 1:3!
S. Kang
Пас отдал
R. Tavares
84'
Замена
R. Tavares
️️️️
Д. Лингард
73'
Желтая карточка
S. Kang
71'
Замена
S. Kang
️️️️
S. Iljutcenko
ГОЛ! 1:2!
T. Orobo
Пас отдал
T. Jeong
67'
Замена
М. Сон Мин
️️️️
Y. Lee
62'
Замена
C. Park
️️️️
С. Мин-Кю
62'
60'
Замена
C. Young Wook
️️️️
S. Lim
Красная карточка
К. Чжин-Су
59'
Желтая карточка
К. Та-Хван
50'
Замена
H.
️️️️
H. Ahn
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
S. Han
Пас отдал
S. Iljutcenko
24'
ГОЛ! 0:1!
W. Kwon
Пас отдал
S. Han
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
26
Jeong Min-ki
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
66
Seung-gyu Han
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
76
Hernandes
ЦП
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
11
Seong-Jin Kang
ЦП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
44
Willyan
ЦП
18
Cho Young Wook
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
3-3-1-1
26
22
Ким Чжин-Су
15
23
Та-Хван
94
17
28
12
Мин-Кю
9
3-2-1-2
26
3
16
17
66
29
77
Лингард
90
7
12
Мин-Кю
21
21
12
Мин-Кю
9
14
14
9
94
76
76
94
28
27
Сон Мин
27
Сон Мин
28
90
11
11
90
7
18
18
7
77
Лингард
20
20
77
Лингард
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Сеул
23
Jung-hoon Kim
ВР
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
21
Cheol-won Choi
ВР
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
44
Willyan
ЦП
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
44
Willyan
ЦП
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Сеул
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Yong-jun Shin, South Korea
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
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