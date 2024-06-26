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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сеул - Канвон
Сеул - Канвон: обзор матча 26 июня 2024
Сеул
26.06.2024, среда, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Канвон
55'
Д. Лингард (П)
74'
J. Ryu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеул - Канвон
Замена
R. Tavares
️️️️
S. Kang
87'
Замена
C. Young Wook
️️️️
S. Han
75'
ГОЛ! 2:0!
J. Ryu
Пас отдал
S. Han
74'
Замена
S. Lim
️️️️
W.
63'
61'
Замена
Y. Lee
️️️️
S. Jun-Seok
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лингард
55'
14'
Желтая карточка
I. Yu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
66
Seung-gyu Han
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
44
Willyan
ЦП
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
14
Kim Dae-Woo
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
3-4-1
26
16
3
17
66
29
44
11
77
Лингард
3-2-4
1
88
23
Тучи
63
18
14
22
99
Кариелло
17
47
11
20
20
11
66
18
18
66
44
7
7
44
63
97
97
63
11
11
Остались в запасе
Сеул
Канвон
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
1
Park Cheong-hyo
ВР
33
Kamiya Yuta
ЦП
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
33
Kamiya Yuta
ЦП
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Сеул - Канвон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Yong-woo Kim, South Korea
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
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