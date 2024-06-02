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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сеул - Кванджу
Сеул - Кванджу: обзор матча 02 июня 2024
Сеул
02.06.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Кванджу
45+1'
W. Kwon
23'
K. Lee
77'
Б. Микелтадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеул - Кванджу
82'
Желтая карточка
S. Lee
Замена
Т. Ли
️️️️
S. Han
82'
Замена
W.
️️️️
S. Lim
82'
78'
Замена
L. Kang-Hyeon
️️️️
K. Choi
77'
ГОЛ! 1:2!
Б. Микелтадзе
Пас отдал
G. Tigrão
Желтая карточка
Д. Лингард
75'
Желтая карточка
S. Iljutcenko
68'
Замена
D. Park
️️️️
S. Iljutcenko
66'
60'
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
K. Lee
60'
Замена
G. Tigrão
️️️️
H. Kim
ГОЛ! 1:1!
W. Kwon
Пас отдал
К. Сун-Юн
45'
+1
Желтая карточка
S. Han
44'
23'
ГОЛ! 0:1!
K. Lee
Пас отдал
K. Choi
20'
Желтая карточка
K. Choi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
66
Seung-gyu Han
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
68
Yool Heo
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
50
Dong-jin Park
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
44
Willyan
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Кванджу
21
Jun Lee
ВР
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
3-2-1-2
26
16
17
3
66
40
Ки Сун-Юн
77
Лингард
90
7
3-3-3
1
3
45
62
22
10
22
10
Ом
10
68
66
17
Ли
17
Ли
66
90
50
50
90
7
44
44
7
10
56
56
10
22
11
11
22
10
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
10
Остались в запасе
Сеул
Кванджу
21
Cheol-won Choi
ВР
26
Aleksandar Paločević
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
21
Jun Lee
ВР
55
Tae-jun Park
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
26
Aleksandar Paločević
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Остались в запасе
21
Jun Lee
ВР
55
Tae-jun Park
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Сеул - Кванджу
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Woosung Kim, South Korea
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
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