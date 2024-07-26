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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шэньчжэнь Пенг Сити - Бейджин Гуоань
Шэньчжэнь Пенг Сити - Бейджин Гуоань: обзор матча 26 июля 2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
26.07.2024, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Бейджин Гуоань
79'
E. Garcia (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэньчжэнь Пенг Сити - Бейджин Гуоань
90'
+4
Желтая карточка
F. Abreu
Замена
L. Chuangyi
️️️️
В. Дай
86'
84'
Замена
Y. He
️️️️
G. Wang
82'
Желтая карточка
L. Yang
ГОЛ с пенальти! 1:0!
E. Garcia
79'
77'
Желтая карточка
J. Han
74'
Замена
Y. Cao
️️️️
Z. Chi
63'
Замена
Z. Wang
️️️️
Ю. Чжан
Замена
️️️️
Z. Baojie
57'
46'
Замена
L. Yang
️️️️
Л. Линь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэньчжэнь Пенг Сити
35
Wei Minzhe
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
33
Zhu Baojie
(К)
ЦП
33
Tian Yinong
ЦП
11
E. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
27
Gang Wang
(К)
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Шэньчжэнь Пенг Сити
15
Yu Rui
ЦЗ
24
H. Wang
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
8
Lin Chuangyi
ЦП
8
Zhou Dadi
ЦП
17
Wang Qiao
ЦП
Бейджин Гуоань
26
Yang Bai
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
8
Li Ke
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
17
Liyu Yang
ЦФ
1-1-2-1
35
20
Дугалич
36
Карцев
33
33
11
3-3-2-2
22
2
32
Нгаду-Нгаджуй
4
Ли
6
6
27
6
Гуга
11
Линь
9
Чжан
29
Дай
8
8
Дай
10
Дай
10
Дай
27
3
3
27
6
37
37
6
8
8
9
Чжан
20
20
9
Чжан
11
Линь
17
17
11
Линь
Остались в запасе
Шэньчжэнь Пенг Сити
Бейджин Гуоань
8
Zhou Dadi
ЦП
17
Wang Qiao
ЦП
15
Yu Rui
ЦЗ
24
H. Wang
ЦЗ
Главный тренер
Хесус Тато
26
Yang Bai
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
8
Zhou Dadi
ЦП
17
Wang Qiao
ЦП
15
Yu Rui
ЦЗ
24
H. Wang
ЦЗ
Остались в запасе
26
Yang Bai
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Шэньчжэнь Пенг Сити - Бейджин Гуоань
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
12
Офсайды
0
2
Количество передач
330
511
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
2 : 2
08.11.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Далянь Йингбо
3 : 1
17.10.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Информация о матче
Стадион:
Baoan Stadium, Shenzhen
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Шэньчжэнь Пенг Сити
Бейджин Гуоань
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