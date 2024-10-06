Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Унион Эспаньола - Уачипато
Унион Эспаньола - Уачипато: обзор матча 06 октября 2024
Унион Эспаньола
06.10.2024, воскресенье, 23:30
Чили. Примера, 27 тур
3 : 1
Завершен
Уачипато
29'
D. González
46'
E. Vecchio
90+5'
P. Aránguiz (П)
51'
Т. Весино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Эспаньола - Уачипато
ГОЛ с пенальти! 3:1!
P. Aránguiz
90'
+5
83'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
C. Villanueva
83'
Замена
B.
️️️️
B. Gazzolo
Замена
V. Adamo
️️️️
F. Ovelar
77'
71'
Замена
J. Martínez
️️️️
G. Montes
71'
Замена
C. Martinez
️️️️
S. Saez
62'
Желтая карточка
G. Montes
Замена
P. Aránguiz
️️️️
F. Frías
59'
51'
ГОЛ! 2:1!
Т. Весино
ГОЛ! 2:0!
E. Vecchio
46'
36'
Желтая карточка
R. Malanca
ГОЛ! 1:0!
D. González
Пас отдал
F. Ovelar
29'
7'
Желтая карточка
Т. Весино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Эспаньола
1
Franco Torgnascioli
ВР
28
Jeyson Rojas
ЦЗ
37
Valentín Vidal
ЦЗ
20
José Tiznado
ЦП
7
Fernando Ovelar
ЦП
32
Franco Frías
ЦП
30
Ariel Uribe
ЦП
17
Felipe Massri
ЦП
10
Emiliano Vecchio
ЦП
49
Diego González
(К)
ЦП
6
Luis Pavez
ЦП
Главный тренер
Мигель Понсе
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
37
Renzo Malanca
ЦЗ
2
Benjamín Gazzolo
ЦЗ
6
Gonzales
ЦЗ
15
Antonio Castillo
ЦЗ
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
20
G. Montes
ЦП
6
C. Sepulveda
(К)
ЦП
14
Carlo Villanueva
ЦП
11
S. Saez
ЦФ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Унион Эспаньола
1
Alonso Montecinos
ВР
26
Bastián Roco
ЦЗ
18
Nicolás Peñailillo
ЦЗ
29
Bastián Yáñez
ЦЗ
99
Valentin Adamo
ЦЗ
14
Ignacio Núñez
ЦП
22
Pablo Aránguiz
ЦП
Уачипато
12
Fabián Cerda
ВР
3
Benjamín Mellado
ЦЗ
8
S. Silva
ЦП
14
Jimmy Martínez
ЦП
11
Brea
ЦП
28
Максимилиано Гутьеррес
ЦФ
23
C. Martinez
ЦФ
2-5-3
1
28
37
17
10
49
6
30
32
7
20
3-2-3-2
1
6
15
16
37
2
20
6
14
32
Весино
11
7
99
99
7
32
22
22
32
20
14
14
20
2
11
11
2
14
28
Гутьеррес
28
Гутьеррес
14
11
23
23
11
Остались в запасе
Унион Эспаньола
Уачипато
1
Alonso Montecinos
ВР
26
Bastián Roco
ЦЗ
18
Nicolás Peñailillo
ЦЗ
29
Bastián Yáñez
ЦЗ
14
Ignacio Núñez
ЦП
Главный тренер
Мигель Понсе
12
Fabián Cerda
ВР
3
Benjamín Mellado
ЦЗ
8
S. Silva
ЦП
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Остались в запасе
1
Alonso Montecinos
ВР
26
Bastián Roco
ЦЗ
18
Nicolás Peñailillo
ЦЗ
29
Bastián Yáñez
ЦЗ
14
Ignacio Núñez
ЦП
Остались в запасе
12
Fabián Cerda
ВР
3
Benjamín Mellado
ЦЗ
8
S. Silva
ЦП
Главный тренер
Мигель Понсе
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Статистика матча Унион Эспаньола - Уачипато
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
4
12
Офсайды
2
2
Количество передач
586
292
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 29 тур
Унион Эспаньола
2 : 4
01.12.2025
О'Хиггинс
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Лимаче
1 : 0
22.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 27 тур
Унион Эспаньола
1 : 2
08.11.2025
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 0
03.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 25 тур
Кобресаль
1 : 0
26.10.2025
Унион Эспаньола
Уачипато
Чили. Примера, 29 тур
Универсидад Католика
- : -
30.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 28 тур
Уачипато
0 : 0
22.11.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Уачипато
0 : 0
01.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Чили. Примера, 24 тур
Уачипато
0 : 0
10.10.2026
О'Хиггинс
Информация о матче
Главный судья:
Jose Cabero, Chile
Стадион:
Santa Laura, Santiago
Новости команд
Все
Унион Эспаньола
Уачипато
«Краснодар» предложил 8 миллионов за вингера сборной Чили
16 июня
5
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
2025.01.22 13:12
«Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»
2024.05.10 11:00
2
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
2022.07.30 10:56
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
2022.07.28 10:00
«Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»
2024.05.10 11:00
2
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
2022.07.30 10:56
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
2022.07.28 10:00
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
2022.06.30 09:41
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса
2022.06.29 01:20
1
«Краснодар» предложил 8 миллионов за вингера сборной Чили
16 июня
5
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
2025.01.22 13:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+