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Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
«Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 24 тура АПЛ, 10 февраля
9 февраля, 18:16
0
Форвард «МЮ» Хойлунд назвал своего кумира
6 февраля, 23:23
0
Раскрыты три трансферные цели «Манчестер Юнайтед» на лето
6 февраля, 20:36
0
«Аль-Наср» готов платить 50 миллионов в год экс-одноклубнику Роналду
6 февраля, 16:57
2
«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с 39-летием
5 февраля, 17:00
6
«Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 24 тура АПЛ, 10 февраля
9 февраля, 18:16
0
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 4 февраля
4 февраля, 11:36
0
«Галатасарай» оформил два трансфера
2 февраля, 20:32
0
АПЛ. «Арсенал» победил «Ноттингем Форест» (2:1) и поднялся на 2-е место
31 января, 00:28
0
«Ноттингем Форест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2024
30 января, 12:12
0
Форвард «МЮ» Хойлунд назвал своего кумира
6 февраля, 23:23
0
Раскрыты три трансферные цели «Манчестер Юнайтед» на лето
6 февраля, 20:36
0
«Аль-Наср» готов платить 50 миллионов в год экс-одноклубнику Роналду
6 февраля, 16:57
2
«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с 39-летием
5 февраля, 17:00
6
Мойес – после 0:3 от «Манчестер Юнайтед»: «Мы были лучше соперника»
4 февраля, 20:37
5
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Последние матчи
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Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уиган Атлетик
0 : 2
08.01.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 2
14.01.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брентфорд
3 : 2
20.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бристоль Сити
0 : 0
26.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ньюпорт Каунти
2 : 4
28.01.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ноттингем Форест
2 : 1
07.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Борнмут
1 : 1
04.02.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
30.01.2024
Арсенал
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бристоль Сити
0 : 0
26.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брентфорд
3 : 2
20.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
04.02.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
3 : 4
01.02.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ньюпорт Каунти
2 : 4
28.01.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 2
14.01.2024
Тоттенхэм
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уиган Атлетик
0 : 2
08.01.2024
Манчестер Юнайтед

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед - 28 февраля 2024

Ноттингем Форест
28.02.2024, среда, 22:45
Англия. Кубок,
- : -
Не начался
Манчестер Юнайтед
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Кубок
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Текущие
Будущие
Англия. Кубок,
Ковентри
- : -
26.02.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок,
Блэкберн
- : -
27.02.2024
Ньюкасл
Англия. Кубок,
Лутон Таун
- : -
27.02.2024
Манчестер Сити
Англия. Кубок,
Борнмут
- : -
28.02.2024
Лестер
Англия. Кубок,
Вулверхэмптон
- : -
28.02.2024
Брайтон
Англия. Кубок,
Ковентри
- : -
26.02.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок,
Блэкберн
- : -
27.02.2024
Ньюкасл
Англия. Кубок,
Лутон Таун
- : -
27.02.2024
Манчестер Сити
Англия. Кубок,
Борнмут
- : -
28.02.2024
Лестер
Англия. Кубок,
Вулверхэмптон
- : -
28.02.2024
Брайтон
Россия
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