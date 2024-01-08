Ноттингем Форест

Раскрыты три трансферные цели «Манчестер Юнайтед» на лето

«Аль-Наср» готов платить 50 миллионов в год экс-одноклубнику Роналду

Мойес – после 0:3 от «Манчестер Юнайтед»: «Мы были лучше соперника»