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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Аль-Наср - Аль-Хиляль
Аль-Наср - Аль-Хиляль: обзор матча 08 февраля 2024
Аль-Наср
08.02.2024, четверг, 21:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
17'
С. Милинкович-Савич
30'
С. Аль-Давсари
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Хиляль
90'
+4
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Малком
90'
+2
Желтая карточка
А. Митрович
86'
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
Микаэл
Желтая карточка
Отавио
85'
Замена
А. Бехич
️️️️
А. Теллес
74'
71'
Замена
М. Канно
️️️️
С. Аль-Давсари
70'
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
С. Абдулхамид
70'
Замена
Я. аш-Шахрани
️️️️
Р. Лоди
63'
Желтая карточка
Р. Лоди
Желтая карточка
К. Роналду
53'
Замена
С. Мане
️️️️
А. Гариб
46'
30'
ГОЛ! 0:2!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
Малком
28'
Желтая карточка
Малком
Желтая карточка
М. Брозович
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
С. Абдулхамид
Желтая карточка
Талиска
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Наср
16
Азиз Бехич
ЛЗ
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Аль-Хиляль
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-3-1
36
Наджар
13
Теллес
5
Аль-Амри
14
Ляпорт
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
29
Гариб
94
Талиска
25
Отавио
7
Роналду
4-1-1-3-1
37
Буну
23
Абдулхамид
55
аль-Булеахи
3
Кулибали
6
Лоди
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
10
Малком
30
Микаэл
29
Аль-Давсари
9
Митрович
13
Теллес
16
Бехич
16
Бехич
13
Теллес
29
Гариб
10
Мане
10
Мане
29
Гариб
10
Малком
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
10
Малком
6
Лоди
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
6
Лоди
30
Микаэл
87
Тамбакти
87
Тамбакти
30
Микаэл
23
Абдулхамид
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
23
Абдулхамид
29
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
29
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Хиляль
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Остались в запасе
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Хиляль
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
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