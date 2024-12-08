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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Виссел Кобе - Сенан Бельмаре
Виссел Кобе - Сенан Бельмаре: обзор матча 08 декабря 2024
Виссел Кобе
08.12.2024, воскресенье, 08:00
Япония. Джей-лига, 38 тур
3 : 0
Завершен
Сенан Бельмаре
26'
T. Miyashiro
43'
Й. Муто
70'
T. Ogihara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виссел Кобе - Сенан Бельмаре
88'
Желтая карточка
С. Танака
Замена
H. Yamaguchi
️️️️
Й. Идегучи
87'
87'
Замена
R. Nemoto
️️️️
A. Suzuki
Замена
K. Yuruki
️️️️
T. Miyashiro
83'
75'
Замена
A. Barada
️️️️
Y. Suzuki
ГОЛ! 3:0!
T. Ogihara
Пас отдал
Ю. Осако
70'
60'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
M. Ikeda
46'
Замена
T. Okamoto
️️️️
K. Oiwa
46'
Замена
H. Abe
️️️️
T. Hiraoka
ГОЛ! 2:0!
Й. Муто
Пас отдал
D. Sasaki
43'
Замена
D. Sasaki
️️️️
R. Hirose
30'
ГОЛ! 1:0!
T. Miyashiro
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виссел Кобе
1
Даия Маекава
ВР
24
Gotoku Sakai
ЦЗ
37
Rikuto Hirose
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
4
Tetsushi Yamakawa
(К)
ЦЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
6
Takahiro Ogihara
ЦП
11
Taisei Miyashiro
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Сенан Бельмаре
99
Naoto Kamifukumoto
ВР
24
Min Tae Kim
(К)
ЦЗ
37
Yuto Suzuki
ЦЗ
3
Taiga Hata
ЦЗ
22
Kazuki Oiwa
ЦЗ
13
Сатоси Танака
ОП
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦП
18
Masaki Ikeda
ЦП
16
Taiyo Hiraoka
ЦП
19
Sho Fukuda
ЦП
10
Akito Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Сатоси Ямагучи
Виссел Кобе
21
Shota Arai
ВР
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
5
Hotaru Yamaguchi
ЦП
18
Haruya Ide
ЦП
13
Daiju Sasaki
ЦФ
16
Koya Yuruki
ЦФ
Сенан Бельмаре
31
Hiroki Mawatari
ВР
8
Kazunari Ono
ЦЗ
36
Takuya Okamoto
ЦЗ
14
Akimi Barada
ЦП
7
Hiroyuki Abe
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
9
Ryo Nemoto
ЦФ
3-2-2-3
1
Маекава
15
3
Тулер
4
37
24
7
Идегучи
6
10
Осако
11
Муто
11
4-1-4-1
99
37
3
22
24
13
Танака
18
16
19
20
Сузуки
10
7
Идегучи
5
5
7
Идегучи
37
13
13
37
11
16
16
11
22
36
36
22
37
14
14
37
16
7
7
16
18
27
Феллипе
27
Феллипе
18
10
9
9
10
Остались в запасе
Виссел Кобе
Сенан Бельмаре
21
Shota Arai
ВР
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
18
Haruya Ide
ЦП
Главный тренер
Такаюки Йосида
31
Hiroki Mawatari
ВР
8
Kazunari Ono
ЦЗ
Главный тренер
Сатоси Ямагучи
Остались в запасе
21
Shota Arai
ВР
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
18
Haruya Ide
ЦП
Остались в запасе
31
Hiroki Mawatari
ВР
8
Kazunari Ono
ЦЗ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Главный тренер
Сатоси Ямагучи
Статистика матча Виссел Кобе - Сенан Бельмаре
1
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
6
12
Офсайды
4
0
Количество передач
276
448
Сейвы
2
2
Точность передач %
61
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Виссел Кобе
3 : 1
28.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Конг Ан Ханой
3 : 1
24.11.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 15 тур
Виссел Кобе
1 : 2
20.11.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Виссел Кобе
3 : 2
03.11.2026
Ратчабури
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 38 тур
Санфречче Хиросима
2 : 1
06.12.2025
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 37 тур
Сенан Бельмаре
1 : 0
30.11.2025
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 36 тур
Сенан Бельмаре
5 : 2
08.11.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 35 тур
Ависпа Фукуока
1 : 0
26.10.2025
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 34 тур
Сенан Бельмаре
1 : 1
19.10.2025
Киото Санга
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
Noevir Stadium, Kobe
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Виссел Кобе
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