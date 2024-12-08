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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Токио - Сересо Осака
Токио - Сересо Осака: обзор матча 08 декабря 2024
Токио
08.12.2024, воскресенье, 08:00
Япония. Джей-лига, 38 тур
3 : 0
Завершен
Сересо Осака
12'
T. Nakagawa
40'
T. Ko
88'
H. Trevisan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Токио - Сересо Осака
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
К. Эндо
90'
+2
89'
Замена
S. Uejo
️️️️
H. Okuno
89'
Замена
R. Yamasaki
️️️️
H. Tameda
ГОЛ! 3:0!
H. Trevisan
88'
Замена
K. Koizumi
️️️️
K. Higashi
71'
Замена
K. Yamashita
️️️️
T. Nakagawa
71'
63'
Замена
K. Noborizato
️️️️
Капиксаба
Замена
K. Tawaratsumida
️️️️
D. Oliveira
63'
63'
Замена
H. Yamada
️️️️
L. Fernandes
46'
Замена
M. Shibayama
️️️️
С. Китано
ГОЛ! 2:0!
T. Ko
40'
ГОЛ! 1:0!
T. Nakagawa
Пас отдал
Р. Араки
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Токио
41
Таиси Брэндон Нозава
ВР
51
Kosuke Shirai
ЦЗ
31
Kanta Doi
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
7
Soma Anzai
ЦП
8
Takahiro Ko
ЦП
10
Keigo Higashi
ЦП
71
Ретаро Араки
АП
34
Henrique Trevisan
ЦФ
9
Diego Oliveira
(К)
ЦФ
39
Teruhito Nakagawa
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Сересо Осака
21
Jin Hyeon Kim
ВР
50
Ryosuke Shindo
(К)
ЦЗ
33
Рюя Нисио
ЦЗ
16
Hayato Okuda
ЦЗ
7
Капиксаба
ЛВ
19
Hirotaka Tameda
ЦП
10
Shunta Tanaka
ЦП
25
Hiroaki Okuno
ЦП
8
Сота Китано
ЦФ
77
Lucas Fernandes
ЦФ
9
Léo Ceará
ЦФ
Главный тренер
Акио Когику
Токио
13
Go Hatano
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
16
Teppei Oka
ЦЗ
37
Kei Koizumi
ЦП
33
Kota Tawaratsumida
ЦФ
28
Leon Nozawa
ЦФ
14
Keita Yamashita
ЦФ
Сересо Осака
1
Han-been Yang
ВР
24
Koji Toriumi
ЦЗ
6
Kyohei Noborizato
ЦЗ
48
Masaya Shibayama
ЦП
7
Satoki Uejo
ЦП
18
Ryogo Yamasaki
ЦФ
34
Hiroto Yamada
ЦФ
2-3-2-3
41
Нозава
51
31
7
8
10
5
Эндо
71
Араки
39
9
34
3-3-1-3
21
50
33
Нисио
16
19
10
25
7
Капиксаба
9
77
8
Китано
5
Эндо
5
Нагатомо
5
Нагатомо
5
Эндо
10
37
37
10
9
33
33
9
39
14
14
39
7
Капиксаба
6
6
7
Капиксаба
8
Китано
48
48
8
Китано
25
7
7
25
19
18
18
19
77
34
34
77
Остались в запасе
Токио
Сересо Осака
13
Go Hatano
ВР
16
Teppei Oka
ЦЗ
28
Leon Nozawa
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
1
Han-been Yang
ВР
24
Koji Toriumi
ЦЗ
Главный тренер
Акио Когику
Остались в запасе
13
Go Hatano
ВР
16
Teppei Oka
ЦЗ
28
Leon Nozawa
ЦФ
Остались в запасе
1
Han-been Yang
ВР
24
Koji Toriumi
ЦЗ
Главный тренер
Петер Скламовски
Главный тренер
Акио Когику
Статистика матча Токио - Сересо Осака
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
11
Офсайды
2
0
Количество передач
398
506
Сейвы
4
4
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Токио
Япония. Джей-лига, 18 тур
Токио
- : -
04.12.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Токио
2 : 2
25.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 15 тур
Сересо Осака
0 : 3
21.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Фаджано Окаяма
0 : 4
31.10.2026
Токио
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 18 тур
Сересо Осака
- : -
05.12.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 17 тур
Киото Санга
4 : 1
28.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 2
25.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 15 тур
Сересо Осака
0 : 3
21.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 14 тур
Гамба Осака
2 : 3
08.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касима Антлерс
4 : 1
31.10.2026
Сересо Осака
Информация о матче
Главный судья:
Йосими Ямасита
Стадион:
Ajinomoto Stadium, Tokyo
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2019.06.14 16:26
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Тотти может продолжить карьеру в Японии
2017.06.27 15:51
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