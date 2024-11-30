Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Ависпа Фукуока - Урава Рэд Даймондс
Ависпа Фукуока - Урава Рэд Даймондс: обзор матча 30 ноября 2024
Ависпа Фукуока
30.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Урава Рэд Даймондс
40'
K. Konno
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ависпа Фукуока - Урава Рэд Даймондс
Замена
M. Kamekawa
️️️️
Y. Maejima
90'
+3
Желтая карточка
D. Grolli
81'
73'
Замена
С. Хомма
️️️️
Г. Харагучи
73'
Замена
H. Takeda
️️️️
Й. Койзуми
64'
Замена
Ш. Короки
️️️️
T. Santana
Замена
R. Sato
️️️️
T. Kanamori
56'
Замена
N. Ben Khalifa
️️️️
K. Konno
56'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
W.
56'
ГОЛ! 1:0!
K. Konno
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ависпа Фукуока
94
Masaaki Murakami
ВР
37
Masaya Tashiro
ЦЗ
5
Seiya Inoue
ЦЗ
29
Yota Maejima
ЦП
6
Masato Shigemi
ЦП
16
Hiroyuki Mae
(К)
ЦП
77
Takeshi Kanamori
ЦП
18
Kazuya Konno
ЦФ
33
Douglas Grolli
ЦФ
8
Yuto Iwasaki
ЦФ
17
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Сигетоси Хасебе
Урава Рэд Даймондс
16
Аюми Ниекава
ВР
3
Yota Sato
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
13
Рема Ватанабе
ЦЗ
14
Такахиро Секине
(К)
ЛВ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Йосио Койзуми
АП
25
Кайто Ясуи
АП
41
Наоки Маэда
ПВ
9
Thiago Santana
ЦФ
88
Йоичи Наганума
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Ависпа Фукуока
41
Daiki Sakata
ВР
19
Masashi Kamekawa
ЦЗ
44
Kimiya Moriyama
ЦЗ
88
Daiki Matsuoka
ЦП
19
Ryoga Sato
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
13
Nassim Ben Khalifa
ЦФ
Урава Рэд Даймондс
81
Шун Йосида
ВР
22
Хироказу Исихара
ЦЗ
4
Rikito Inoue
ЦЗ
19
Сион Хомма
ЛВ
47
Hidetoshi Takeda
ЦП
43
Rio Nitta
ЦФ
30
Шинцо Короки
ЦФ
2-4-4
94
37
5
29
16
77
6
18
17
8
33
3-1-3-3
16
Ниекава
3
22
Хейбротен
13
Ватанабе
78
Харагучи
41
Маэда
25
Ясуи
14
Секине
88
Наганума
9
8
Койзуми
29
19
19
29
77
19
19
77
17
7
Захеди
7
Захеди
17
18
13
13
18
8
Койзуми
47
47
8
Койзуми
78
Харагучи
19
Хомма
19
Хомма
78
Харагучи
9
30
Короки
30
Короки
9
Остались в запасе
Ависпа Фукуока
Урава Рэд Даймондс
41
Daiki Sakata
ВР
44
Kimiya Moriyama
ЦЗ
88
Daiki Matsuoka
ЦП
Главный тренер
Сигетоси Хасебе
81
Шун Йосида
ВР
22
Хироказу Исихара
ЦЗ
4
Rikito Inoue
ЦЗ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
41
Daiki Sakata
ВР
44
Kimiya Moriyama
ЦЗ
88
Daiki Matsuoka
ЦП
Остались в запасе
81
Шун Йосида
ВР
22
Хироказу Исихара
ЦЗ
4
Rikito Inoue
ЦЗ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Сигетоси Хасебе
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Ависпа Фукуока - Урава Рэд Даймондс
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
16
8
Офсайды
1
1
Количество передач
226
723
Сейвы
4
4
Точность передач %
62
87
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Ависпа Фукуока
1 : 1
07.11.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 13 тур
ДЖЕФ Юнайтед
3 : 0
01.11.2026
Ависпа Фукуока
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 18 тур
Урава Рэд Даймондс
- : -
05.12.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 17 тур
Симидзу С-Палс
1 : 0
28.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 16 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 2
25.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касива Рейсол
4 : 0
31.10.2026
Урава Рэд Даймондс
Информация о матче
Главный судья:
Atsushi Uemura, Japan
Стадион:
Best Denki Stadium, Fukuoka
Новости команд
Все
Ависпа Фукуока
Урава Рэд Даймондс
«Урава Рэд Даймондс» – «Монтеррей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025
2025.06.26 02:50
«Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»: прогноз и ставки на матч 26 июня 2025 с коэффициентом 2.05
2025.06.25 12:12
Прогноз на точный счет матча «Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»: Клубный чемпионат мира, 26 июня 2025
2025.06.25 10:24
Клубный ЧМ. «Интер» одержал волевую победу над японским клубом, забив на 90+2-й минуте
2025.06.22 08:20
«Ривер Плейт» – «Урава Рэд Даймондс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025
2025.06.22 02:50
«Урава Рэд Даймондс» – «Монтеррей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025
2025.06.26 02:50
«Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»: прогноз и ставки на матч 26 июня 2025 с коэффициентом 2.05
2025.06.25 12:12
Прогноз на точный счет матча «Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»: Клубный чемпионат мира, 26 июня 2025
2025.06.25 10:24
Клубный ЧМ. «Интер» одержал волевую победу над японским клубом, забив на 90+2-й минуте
2025.06.22 08:20
«Ривер Плейт» – «Урава Рэд Даймондс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025
2025.06.22 02:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+