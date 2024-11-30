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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Сересо Осака - Касима Антлерс
Сересо Осака - Касима Антлерс: обзор матча 30 ноября 2024
Сересо Осака
30.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Касима Антлерс
14'
Y. Suzuki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сересо Осака - Касима Антлерс
Желтая карточка
T. Yamashita
90'
+4
Замена
T. Yamashita
️️️️
Р. Нисио
87'
Замена
R. Yamasaki
️️️️
L. Fernandes
76'
Замена
S. Uejo
️️️️
H. Kida
76'
Желтая карточка
L. Fernandes
73'
Замена
M. Shibayama
️️️️
Капиксаба
66'
Замена
С. Китано
️️️️
H. Yamada
66'
Желтая карточка
Р. Нисио
64'
63'
Замена
T. Fujii
️️️️
Y. Higuchi
46'
Замена
S. Nago
️️️️
Таллес
26'
Желтая карточка
Y. Suzuki
14'
ГОЛ! 0:1!
Y. Suzuki
Пас отдал
Г. Сибасаки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сересо Осака
21
Jin Hyeon Kim
ВР
16
Hayato Okuda
ЦЗ
50
Ryosuke Shindo
ЦЗ
33
Рюя Нисио
(К)
ЦЗ
7
Капиксаба
ЛВ
19
Hirotaka Tameda
ЦП
55
H. Kida
ЦП
25
Hiroaki Okuno
ЦП
34
Hiroto Yamada
ЦФ
9
Léo Ceará
ЦФ
77
Lucas Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Акио Когику
Касима Антлерс
1
Томоки Хаякава
ВР
6
Kento Misao
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
5
Ikuma Sekigawa
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
14
Yuta Higuchi
ЦП
14
Kei Chinen
ЦП
10
Гаку Сибасаки
(К)
ЦП
13
Shu Morooka
ЦП
30
Таллес
АП
40
Yuma Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Сересо Осака
1
Han-been Yang
ВР
24
Koji Toriumi
ЦЗ
23
Tatsuya Yamashita
ЦЗ
48
Masaya Shibayama
ЦП
7
Satoki Uejo
ЦП
8
Сота Китано
ЦФ
18
Ryogo Yamasaki
ЦФ
Касима Антлерс
21
Taiki Yamada
ВР
23
Keisuke Tsukui
ЦЗ
50
Tomoya Fujii
ЦП
19
Hayato Nakama
ЦП
20
Yu Funabashi
ЦП
14
Shintaro Nago
ЦП
34
Homare Tokuda
ЦФ
3-3-1-3
21
16
50
33
Нисио
19
55
25
7
Капиксаба
77
9
34
4-4-1-1
1
Хаякава
55
Уэда
5
2
6
14
10
Сибасаки
13
14
30
Таллес
40
33
Нисио
23
23
33
Нисио
7
Капиксаба
48
48
7
Капиксаба
55
7
7
55
34
8
Китано
8
Китано
34
77
18
18
77
14
50
50
14
30
Таллес
14
14
30
Таллес
Остались в запасе
Сересо Осака
Касима Антлерс
1
Han-been Yang
ВР
24
Koji Toriumi
ЦЗ
Главный тренер
Акио Когику
21
Taiki Yamada
ВР
23
Keisuke Tsukui
ЦЗ
19
Hayato Nakama
ЦП
20
Yu Funabashi
ЦП
34
Homare Tokuda
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Остались в запасе
1
Han-been Yang
ВР
24
Koji Toriumi
ЦЗ
Остались в запасе
21
Taiki Yamada
ВР
23
Keisuke Tsukui
ЦЗ
19
Hayato Nakama
ЦП
20
Yu Funabashi
ЦП
34
Homare Tokuda
ЦФ
Главный тренер
Акио Когику
Главный тренер
Ранко Попович
Статистика матча Сересо Осака - Касима Антлерс
3
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
17
Офсайды
1
3
Количество передач
452
281
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 18 тур
Сересо Осака
- : -
05.12.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 17 тур
Киото Санга
4 : 1
28.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 2
25.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 15 тур
Сересо Осака
0 : 3
21.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 14 тур
Гамба Осака
2 : 3
08.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касима Антлерс
4 : 1
31.10.2026
Сересо Осака
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Порт
- : -
02.12.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Касима Антлерс
1 : 1
28.11.2026
Фаджано Окаяма
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Информация о матче
Главный судья:
Koei hut, Japan
Стадион:
Yodokou Sakura Stadium, Osaka
Новости команд
Все
Сересо Осака
Касима Антлерс
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
2019.07.15 19:39
4
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
2018.12.22 18:22
4
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
2018.12.19 21:22
4
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
2018.12.15 18:07
4
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018
2018.12.10 08:21
3
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
2019.07.15 19:39
4
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
2018.12.22 18:22
4
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
2018.12.19 21:22
4
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
2018.12.15 18:07
4
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018
2018.12.10 08:21
3
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