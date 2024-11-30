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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Касива Рейсол - Виссел Кобе
Касива Рейсол - Виссел Кобе: обзор матча 30 ноября 2024
Касива Рейсол
30.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Виссел Кобе
5'
K. Kinoshita
90+10'
Й. Муто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касива Рейсол - Виссел Кобе
90'
+15
Желтая карточка
Й. Муто
90'
+10
ГОЛ! 1:1!
Й. Муто
Пас отдал
R. Hirose
90'
+5
Пенальти не реализован!
Ю. Осако
Замена
H. Mitsumaru
️️️️
М. Савио
90'
+4
Вторая желтая
D.
90'
+2
Замена
Ж. Грот
️️️️
K. Kinoshita
84'
78'
Замена
R. Hirose
️️️️
T. Yamakawa
71'
Замена
K. Yuruki
️️️️
T. Miyashiro
71'
Замена
H. Yamaguchi
️️️️
Й. Идегучи
Замена
T. Koyamatsu
️️️️
М. Хосоя
67'
46'
Замена
D. Sasaki
️️️️
H. Ide
46'
Замена
Y. Honda
️️️️
R. Hatsuse
Желтая карточка
D.
32'
Желтая карточка
K. Kinoshita
30'
ГОЛ! 1:0!
K. Kinoshita
Пас отдал
K. Tezuka
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касива Рейсол
46
Kenta Matsumoto
ВР
48
Yugo Tatsuta
ЦЗ
4
Taiyo Koga
(К)
ЦЗ
15
Diego
ЦЗ
32
Хироки Секине
ПЗ
6
Yuto Yamada
ЦП
8
E. Shirai
ЦП
17
Kohei Tezuka
ЦП
10
Матеус Савио
ЦП
9
Мао Хосоя
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Масами Ихара
Виссел Кобе
1
Даия Маекава
ВР
4
Tetsushi Yamakawa
(К)
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
24
Gotoku Sakai
ЦЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
6
Takahiro Ogihara
ЦП
18
Haruya Ide
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
11
Taisei Miyashiro
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Касива Рейсол
1
Masato Sasaki
ВР
2
Hiromu Mitsumaru
ЦЗ
27
Koki Kumasaka
ЦП
34
Takumi Tsuchiya
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
18
Yuki Kakita
ЦФ
58
Tomoya Koyamatsu
ЦФ
Виссел Кобе
21
Shota Arai
ВР
37
Rikuto Hirose
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
5
Hotaru Yamaguchi
ЦП
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
16
Koya Yuruki
ЦФ
13
Daiju Sasaki
ЦФ
4-4-2
46
48
4
15
32
Секине
6
17
10
Савио
8
19
9
Хосоя
4-3-3
1
Маекава
3
Тулер
21
24
4
7
Идегучи
6
18
11
Муто
11
10
Осако
10
Савио
2
2
10
Савио
19
31
Грот
31
Грот
19
9
Хосоя
58
58
9
Хосоя
4
37
37
4
21
15
15
21
7
Идегучи
5
5
7
Идегучи
11
16
16
11
18
13
13
18
Остались в запасе
Касива Рейсол
Виссел Кобе
1
Masato Sasaki
ВР
27
Koki Kumasaka
ЦП
34
Takumi Tsuchiya
ЦП
18
Yuki Kakita
ЦФ
Главный тренер
Масами Ихара
21
Shota Arai
ВР
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
Главный тренер
Такаюки Йосида
Остались в запасе
1
Masato Sasaki
ВР
27
Koki Kumasaka
ЦП
34
Takumi Tsuchiya
ЦП
18
Yuki Kakita
ЦФ
Остались в запасе
21
Shota Arai
ВР
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
Главный тренер
Масами Ихара
Главный тренер
Такаюки Йосида
Статистика матча Касива Рейсол - Виссел Кобе
2
1
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
13
Офсайды
3
1
Количество передач
211
498
Сейвы
3
1
Точность передач %
59
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Касива Рейсол
- : -
01.12.2026
Конг Ан Ханой
Япония. Джей-лига, 17 тур
Касива Рейсол
3 : 1
28.11.2026
Санфречче Хиросима
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касива Рейсол
0 : 1
20.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Виссел Кобе
3 : 1
28.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Конг Ан Ханой
3 : 1
24.11.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 15 тур
Виссел Кобе
1 : 2
20.11.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Виссел Кобе
3 : 2
03.11.2026
Ратчабури
Информация о матче
Главный судья:
Takafumi Mikuriya, Japan
Стадион:
Sankyo Frontier Kashiwa Stadium, Kashiwa
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