Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Токио - Сенан Бельмаре
Токио - Сенан Бельмаре: обзор матча 03 ноября 2024
Токио
03.11.2024, воскресенье, 08:00
Япония. Джей-лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Сенан Бельмаре
43'
A. Suzuki
49'
T. Hata
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Токио - Сенан Бельмаре
90'
+3
Замена
T. Okamoto
️️️️
Д. Сузуки
Замена
K. Yamashita
️️️️
D. Oliveira
82'
79'
Замена
H. Abe
️️️️
K. Onose
69'
Замена
R. Nemoto
️️️️
A. Suzuki
69'
Замена
K. Okuno
️️️️
T. Hiraoka
Замена
K. Shirai
️️️️
Ю. Нагатомо
65'
Замена
K. Koizumi
️️️️
K. Higashi
65'
55'
Желтая карточка
Д. Сузуки
52'
Желтая карточка
M. Tae Kim
51'
Желтая карточка
K. Onose
49'
ГОЛ! 0:2!
T. Hata
43'
ГОЛ! 0:1!
A. Suzuki
Пас отдал
T. Hata
Желтая карточка
K. Higashi
22'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Токио
41
Таиси Брэндон Нозава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
88
Hotaka Nakamura
ЦЗ
16
Teppei Oka
ЦЗ
3
Masato Morishige
(К)
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
10
Keigo Higashi
ЦП
8
Takahiro Ko
ЦП
71
Ретаро Араки
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
9
Diego Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Сенан Бельмаре
99
Naoto Kamifukumoto
ВР
24
Min Tae Kim
(К)
ЦЗ
37
Yuto Suzuki
ЦЗ
3
Taiga Hata
ЦЗ
22
Kazuki Oiwa
ЦЗ
13
Сатоси Танака
ОП
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦП
7
Kosuke Onose
ЦП
16
Taiyo Hiraoka
ЦП
19
Sho Fukuda
ЦП
10
Akito Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Сатоси Ямагучи
Токио
13
Go Hatano
ВР
51
Kosuke Shirai
ЦЗ
15
Yasuki Kimoto
ЦЗ
39
Ryunosuke Sato
ЦП
37
Kei Koizumi
ЦП
14
Keita Yamashita
ЦФ
28
Leon Nozawa
ЦФ
Сенан Бельмаре
31
Бом-Гын Сон
ВР
36
Takuya Okamoto
ЦЗ
8
Kohei Okuno
ЦП
14
Akimi Barada
ЦП
7
Hiroyuki Abe
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
9
Ryo Nemoto
ЦФ
4-2-3-1
41
Нозава
5
Нагатомо
16
3
88
10
8
5
Эндо
71
Араки
17
Галдино
9
4-1-4-1
99
37
3
22
24
13
Танака
7
16
19
20
Сузуки
10
5
Нагатомо
51
51
5
Нагатомо
10
37
37
10
9
14
14
9
20
Сузуки
36
36
20
Сузуки
16
8
8
16
7
7
7
7
10
9
9
10
Остались в запасе
Токио
Сенан Бельмаре
13
Go Hatano
ВР
15
Yasuki Kimoto
ЦЗ
39
Ryunosuke Sato
ЦП
28
Leon Nozawa
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
31
Бом-Гын Сон
ВР
14
Akimi Barada
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Сатоси Ямагучи
Остались в запасе
13
Go Hatano
ВР
15
Yasuki Kimoto
ЦЗ
39
Ryunosuke Sato
ЦП
28
Leon Nozawa
ЦФ
Остались в запасе
31
Бом-Гын Сон
ВР
14
Akimi Barada
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Главный тренер
Сатоси Ямагучи
Статистика матча Токио - Сенан Бельмаре
2
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
21
Офсайды
2
2
Количество передач
452
323
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Токио
2 : 2
25.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 15 тур
Сересо Осака
0 : 3
21.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Фаджано Окаяма
0 : 4
31.10.2026
Токио
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 38 тур
Санфречче Хиросима
2 : 1
06.12.2025
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 37 тур
Сенан Бельмаре
1 : 0
30.11.2025
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 36 тур
Сенан Бельмаре
5 : 2
08.11.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 35 тур
Ависпа Фукуока
1 : 0
26.10.2025
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 34 тур
Сенан Бельмаре
1 : 1
19.10.2025
Киото Санга
Информация о матче
Главный судья:
Masuya Ueda, Japan
Стадион:
Ajinomoto Stadium, Tokyo
Посещаемость:
28337
Новости команд
Все
Токио
Сенан Бельмаре
Игрок сборной Японии расплакался, узнав, что поедет на ЧМ-2026
16 мая
4
Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
2023.04.01 14:43
1
Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото
2020.07.09 08:29
3
«Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото
2020.06.11 09:50
«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет
2019.06.14 16:26
3
Игрок сборной Японии расплакался, узнав, что поедет на ЧМ-2026
16 мая
4
Официально: «Ростов» договорился о переходе японца Хасимото
2020.07.09 08:29
3
«Ростов» интересуется полузащитником «Токио» Хасимото
2020.06.11 09:50
«Реал» подписал 18-летнего японца Кубо, из-за которого «Барселона» получала трансферный запрет
2019.06.14 16:26
3
Тотти может продолжить карьеру в Японии
2017.06.27 15:51
3
Японский футболист сделал покер за 21 минуту: игра защитников не выдерживает никакой критики
2023.04.01 14:43
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+