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0
Мутко вспомнил о предсказании победы России над Англией в отборе Евро-2008
9 февраля, 11:56
0
Букмекеры спрогнозировали следующее место работы Клоппа
26 января, 19:00
6
Мать Фодена провела ночь в тюрьме, ее обвиняли в попытке нападения
26 января, 12:07
1
Экс-тренер сборной Англии Эрикссон рассказал о своей неизлечимой болезни
11 января, 13:04
1
Бабич назвал фаворитом чемпионата Европы-2024 одного из соперников Сербии в группе
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Гондурас
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18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
0 : 2
18.01.2024
Исландия

Англия - Исландия - 07 июня 2024

Англия
07.06.2024, пятница, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Исландия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Англия - Исландия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
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Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
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