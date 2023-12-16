Акрон - Академия им. Коноплева

Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»

Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»

Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»