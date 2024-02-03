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Расписание матчей
Кубок Азии
Катар - Узбекистан
Катар - Узбекистан: обзор матча 03 февраля 2024
Катар
03.02.2024, суббота, 18:30
Кубок Азии, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Узбекистан
27'
У. Юсупов (АГ)
59'
О. Хамробеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катар - Узбекистан
ГОЛ!
П. Мигель
3:2
Пенальти не реализован!
Ж. Машарипов
ГОЛ!
С. Аль-Брейк
2:2
Пенальти не реализован!
З. Абдирахматов
Пенальти не реализован!
А. Али Мукхтари
ГОЛ!
Ш. Умаров
1:2
Пенальти не реализован!
А. Али
Пенальти не реализован!
Р. Ашурматов
ГОЛ!
А. Афиф
1:1
ГОЛ!
О. Шукуров
0:1
114'
Замена
Х. Эркинов
️️️️
А. Файзуллаев
Замена
С. Аль-Брейк
️️️️
М. Ваад
108'
Желтая карточка
П. Мигель
105'
Замена
М. Машаал
️️️️
А. Фати
104'
99'
Замена
З. Абдирахматов
️️️️
Ф. Сайфиев
Замена
И. Мохаммед
️️️️
Т. Салман
91'
Желтая карточка
А. Али
90'
+1
90'
Желтая карточка
Р. Ашурматов
Желтая карточка
Х. Мунир Мазид
89'
Замена
А. Абдулазиз
️️️️
Я. Габер Абдусаллам
81'
74'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
О. Урунов
69'
Желтая карточка
О. Шукуров
59'
ГОЛ! 1:1!
О. Хамробеков
Замена
Х. Мунир Мазид
️️️️
Х. Аль-Хайдос
54'
Желтая карточка
М. Баршам
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Юсупов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
4
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
11
Акрам Афиф
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
10
Жалолиддин Машарипов
(К)
ЛВ
7
Отабек Шукуров
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
11
Остон Урунов
АП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
Главный тренер
Сречко Катанец
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
8
Али Асад
ОП
6
Мустафа Машаал
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
16
Буалем Хухи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
24
Диер Холматов
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
20
Азизбек Аманов
АП
14
Джамшид Болтабоев
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
23
Шахбоз Умаров
ПВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
4-1-2-3
22
Баршам
4
Абдусаллам
3
Мендес
2
Али Мукхтари
2
Мигель
4
Ваад
5
Салман
20
Фати
10
Аль-Хайдос
19
Али
11
Афиф
4-2-3-1
1
Юсупов
5
Ашурматов
15
Эшмуродов
18
Абдуллаев
4
Сайфиев
7
Шукуров
9
Хамробеков
22
Файзуллаев
11
Урунов
10
Машарипов
19
Тургунбоев
4
Ваад
18
Аль-Брейк
18
Аль-Брейк
4
Ваад
20
Фати
6
Машаал
6
Машаал
20
Фати
4
Абдусаллам
6
Абдулазиз
6
Абдулазиз
4
Абдусаллам
10
Аль-Хайдос
13
Мазид
13
Мазид
10
Аль-Хайдос
5
Салман
17
Мохаммед
17
Мохаммед
5
Салман
4
Сайфиев
19
Абдирахматов
19
Абдирахматов
4
Сайфиев
22
Файзуллаев
20
Эркинов
20
Эркинов
22
Файзуллаев
11
Урунов
23
Умаров
23
Умаров
11
Урунов
Остались в запасе
Катар
Узбекистан
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
8
Али Асад
ОП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
16
Буалем Хухи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
20
Азизбек Аманов
АП
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
14
Джамшид Болтабоев
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
24
Диер Холматов
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
8
Али Асад
ОП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
16
Буалем Хухи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Остались в запасе
20
Азизбек Аманов
АП
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
14
Джамшид Болтабоев
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
24
Диер Холматов
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча Катар - Узбекистан
4
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
16
25
Офсайды
4
5
Количество передач
601
489
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
65
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Хи-Гон Ким
(Сеул)
Стадион:
Аль Бейт
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