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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Макара - Эмелек
Макара - Эмелек: обзор матча 09 ноября 2024
Макара
09.11.2024, суббота, 20:30
Эквадор. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Эмелек
21'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макара - Эмелек
90'
+3
Желтая карточка
J. Quinones
Желтая карточка
D. Lopez
77'
Замена
V. Avila
️️️️
J. Escobar
73'
67'
Замена
R. Rivero
️️️️
J. Ayoví
65'
Желтая карточка
M. Solís
60'
Замена
W. Corozo
️️️️
Р. Кайседо
58'
Желтая карточка
А. Гонсалес
46'
Замена
C. Erbes
️️️️
М. Мели
Желтая карточка
D. Estuardo Quilumba Diaz
45'
+4
Желтая карточка
J. Espinoza
45'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Гонсалес
Пас отдал
T. Chamba
18'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
J. Ruiz Gómez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макара
1
Cristian Correa
ВР
29
Rody Zambrano
ЦЗ
14
José Luis Marrufo
ЦЗ
24
Darwin Estuardo Quilumba Diaz
(К)
ЦП
18
Ronaldo Lora
ЦП
19
A. Munoz
ЦП
5
Leonel Álvarez
ЦП
8
Joseph Espinoza
ЦП
39
Janpol Morales
ЦП
17
Darwin Lopez
ЦФ
29
Joffré Escobar
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Эмелек
1
Gilmar Napa
ВР
88
Joao Quinones
ЦЗ
32
Diogo Bagui
ЦЗ
33
Ромарио Кайседо
(К)
ПЗ
15
Gustavo Cortez
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
55
Ronny Borja
ЦП
30
Tommy Chamba
ЦП
19
Juan Ruiz Gómez
ЦФ
7
Maicon Solís
ЦФ
17
Jaime Ayoví
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
Макара
22
Jose Cevallos
ВР
4
John Jiménez
ЦЗ
11
Jorge Valdez
ЦП
77
V. Avila
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
25
Jordan Yepez
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
20
Mateo Viera
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
Эмелек
22
Gianluca Espinoza
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
6
Ernesto Tarira
ЦЗ
80
Elkin Muñoz
ЦП
5
Cristian Erbes
ЦП
32
Jhon Sánchez
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
7
Washington Corozo
ЦФ
7
R. Rivero
ЦФ
2-5-1-2
1
29
14
19
5
8
39
18
24
29
17
3-4-3
1
33
Кайседо
32
88
8
Мели
55
30
15
17
7
19
29
77
77
29
19
21
Гонсалес
21
Гонсалес
19
8
Мели
5
5
8
Мели
33
Кайседо
7
7
33
Кайседо
17
7
7
17
Остались в запасе
Макара
Эмелек
22
Jose Cevallos
ВР
4
John Jiménez
ЦЗ
11
Jorge Valdez
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
25
Jordan Yepez
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
20
Mateo Viera
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
22
Gianluca Espinoza
ВР
6
Ernesto Tarira
ЦЗ
80
Elkin Muñoz
ЦП
32
Jhon Sánchez
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
Остались в запасе
22
Jose Cevallos
ВР
4
John Jiménez
ЦЗ
11
Jorge Valdez
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
25
Jordan Yepez
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
20
Mateo Viera
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
Остались в запасе
22
Gianluca Espinoza
ВР
6
Ernesto Tarira
ЦЗ
80
Elkin Muñoz
ЦП
32
Jhon Sánchez
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Главный тренер
Эрнан Торрес
Статистика матча Макара - Эмелек
3
3
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
13
Офсайды
2
0
Количество передач
336
360
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
11
7
Матчи команд
Макара
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Барселона Г
- : -
07.12.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Эмелек
0 : 2
31.10.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Эмелек
0 : 1
25.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Леонес
1 : 3
18.10.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
11.10.2026
Эмелек
Информация о матче
Главный судья:
Oswaldo Contreras, Ecuador
Стадион:
Estadio Bellavista, Ambato
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