Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Индепендьенте дель Валле - Эль Насьональ
Индепендьенте дель Валле - Эль Насьональ: обзор матча 03 ноября 2024
Индепендьенте дель Валле
03.11.2024, воскресенье, 21:00
Эквадор. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Эль Насьональ
23'
J. Medina
53'
К. Паес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте дель Валле - Эль Насьональ
Замена
Л. Сарате
️️️️
К. Паес
82'
74'
Замена
М. Пинейда
️️️️
J. Chala
Замена
P. Mercado
️️️️
C. Zabala
71'
68'
Замена
E. Mejia
️️️️
J. Borja
68'
Замена
D. Pazmino
️️️️
L. Arce
65'
Желтая карточка
J. Chala
Замена
R. Ibarra
️️️️
Б. Гарсия
59'
Замена
M. Hoyos
️️️️
J. Medina
59'
Желтая карточка
J. Medina
56'
56'
Желтая карточка
M. Corozo
54'
Замена
Ф. Мартинес
️️️️
E. Carabali
ГОЛ! 2:0!
К. Паес
Пас отдал
J. Medina
53'
Желтая карточка
G. Villar
31'
28'
Желтая карточка
B. Rivera
ГОЛ! 1:0!
J. Medina
Пас отдал
M. Fernández
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте дель Валле
22
Guido Villar
ВР
13
Matías Fernández
ЦЗ
5
Richard Schunke
(К)
ЦЗ
14
Mateo Carabajal
ЦЗ
15
Cristian Zabala
ЦЗ
80
Жоао Ортис
ОП
99
Keny Arroyo
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
19
Яймар Медина
ЦП
19
Кендри Паес
АП
9
Jeison Medina
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Эль Насьональ
12
Давид Кабесас
ВР
23
Daniel Patino
ЦЗ
20
Josué Chala
ЦЗ
19
Moisés Corozo
ЦЗ
18
Bryan Rivera
ЦЗ
88
Luis Arce
ЦП
16
Jeremy Mejia
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
10
G. J. Cortez Casierra
ЦП
10
Jonathan Borja
ЦП
11
Elian Carabali
ЦП
Главный тренер
Эвер Алмейда
Индепендьенте дель Валле
99
Мойзес Рамирес
ВР
15
Beder Caicedo
ЦЗ
32
Joaquin Pombo
ЦЗ
2
Луис Сарате
ЦЗ
3
Jorge Arcos
ЦП
22
Michael Hoyos
ЦП
53
Justin Lerma
ЦП
30
Renato Ibarra
ЦП
55
Дарвин Гуагуа
ЦП
7
Patrik Mercado
ЦП
Эль Насьональ
1
Leodan Chalá
ВР
2
José Flor
ЦЗ
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
26
K. Peralta
ЦП
23
Jawer Guisamano
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
30
E. Mejia
ЦП
14
Bryan Oña
ЦП
7
T. Minda
ЦФ
33
Antony Chere
ЦФ
11
G. Asprilla
ЦФ
4-1-3-1-1
22
13
14
15
5
80
Ортис
99
20
Гарсия
19
Медина
19
Паес
9
4-5-1
12
Кабесас
20
19
18
23
16
10
10
11
8
88
19
Паес
2
Сарате
2
Сарате
19
Паес
9
22
22
9
20
Гарсия
30
30
20
Гарсия
15
7
7
15
11
77
Мартинес
77
Мартинес
11
20
2
Пинейда
2
Пинейда
20
88
70
70
88
10
30
30
10
Остались в запасе
Индепендьенте дель Валле
Эль Насьональ
99
Мойзес Рамирес
ВР
15
Beder Caicedo
ЦЗ
32
Joaquin Pombo
ЦЗ
3
Jorge Arcos
ЦП
53
Justin Lerma
ЦП
55
Дарвин Гуагуа
ЦП
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
1
Leodan Chalá
ВР
2
José Flor
ЦЗ
26
K. Peralta
ЦП
23
Jawer Guisamano
ЦП
14
Bryan Oña
ЦП
7
T. Minda
ЦФ
33
Antony Chere
ЦФ
11
G. Asprilla
ЦФ
Главный тренер
Эвер Алмейда
Остались в запасе
99
Мойзес Рамирес
ВР
15
Beder Caicedo
ЦЗ
32
Joaquin Pombo
ЦЗ
3
Jorge Arcos
ЦП
53
Justin Lerma
ЦП
55
Дарвин Гуагуа
ЦП
Остались в запасе
1
Leodan Chalá
ВР
2
José Flor
ЦЗ
26
K. Peralta
ЦП
23
Jawer Guisamano
ЦП
14
Bryan Oña
ЦП
7
T. Minda
ЦФ
33
Antony Chere
ЦФ
11
G. Asprilla
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Главный тренер
Эвер Алмейда
Статистика матча Индепендьенте дель Валле - Эль Насьональ
2
3
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
12
Офсайды
2
6
Количество передач
524
321
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 9 тур
ЛДУ
- : -
07.12.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Аукас
2 : 4
08.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 10 тур
Эль Насьональ
0 : 0
20.12.2025
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Эмелек
5 : 0
16.12.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Эль Насьональ
3 : 1
07.12.2025
Аукас
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Макара
2 : 0
30.11.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
5 : 0
22.11.2025
Эль Насьональ
Информация о матче
Главный судья:
Oswaldo Contreras, Ecuador
Стадион:
Estadio Banco De Guayaquil, Sangolqui
Новости команд
Все
Индепендьенте дель Валле
Эль Насьональ
Фанат повалил Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико
27 февраля
1
Месси обратился к болельщикам из Пуэрто-Рико – матч «Интер Майами» перенесли из-за его травмы
12 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
2024.05.16 13:05
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
2023.10.27 00:46
1
Фанат повалил Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико
27 февраля
1
Месси обратился к болельщикам из Пуэрто-Рико – матч «Интер Майами» перенесли из-за его травмы
12 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
2024.05.16 13:05
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
2023.10.27 00:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+