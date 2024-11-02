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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Аукас - Барселона Г
Аукас - Барселона Г: обзор матча 02 ноября 2024
Аукас
02.11.2024, суббота, 23:30
Эквадор. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Барселона Г
58'
C. Rolón
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аукас - Барселона Г
Замена
F. Callejo
️️️️
J. Blanco
88'
Замена
D. Espinosa
️️️️
R. Jaramillo
88'
79'
Замена
Д. Арройо
️️️️
L. Souza de Almeida
79'
Замена
А. Обандо
️️️️
O. Rivero
68'
Желтая карточка
L. Sosa
Замена
L. Cano
️️️️
J. Mina
67'
65'
Замена
Э. Белло
️️️️
C. Solano
62'
Красная карточка
B. Oyola
Красная карточка
J. Gonzalez
61'
ГОЛ! 1:0!
C. Rolón
Пас отдал
J. Mina
58'
Красная карточка
R. Briones
54'
Замена
B. Carabalí
️️️️
C. Zambrano
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аукас
24
Edson Resendez
ВР
3
Jhon Ontaneda
ЦЗ
39
Carlos Rolón
(К)
ЦЗ
14
J. Mina
ЦЗ
18
J. Gonzalez
ЦЗ
34
Микаэль Карселен
ОП
5
A. Mina
ЦП
25
Renny Jaramillo
ЦП
13
Edison Caicedo
ЦП
9
J. Blanco
ЦФ
17
C. Zambrano
ЦФ
Главный тренер
Херардо Эспиноса
Барселона Г
12
Victor Mendoza
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
3
Luca Sosa
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
30
Braian Oyola
ЦП
55
Leonai Souza de Almeida
ЦП
21
Jesús Trindade
(К)
ЦП
14
Alex Rangel
ЦП
13
Яннер Корозо
ПВ
9
Octavio Rivero
ЦФ
99
C. Solano
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Аукас
1
Federico Lanzillota
ВР
31
Byron Carabalí
ЦЗ
34
Edu Arboleda
ЦП
53
Wilmer Conforme
ЦП
37
Alex Zova
ЦП
11
H. Batalla
ЦП
16
L. Cano
ЦП
16
R. Briones
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
33
Snayder Porozo
ЦП
9
F. Callejo
ЦФ
20
Diego Espinosa
ЦФ
Барселона Г
1
Хавьер Бурраи
ВР
44
Jhonnier Chala
ЦЗ
80
Jandry Gomez
ЦЗ
18
Bryan Carabalí
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
7
Fernando Gaibor
ЦП
37
Erick Nazareno
ЦП
50
Johan García
ЦП
33
Juan Usma
ЦП
20
Эдуард Белло
ПВ
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
4-1-3-2
24
3
14
18
39
34
Карселен
5
25
13
17
9
3-4-1-2
12
26
Кастильо
3
16
Чала
55
21
14
30
13
Корозо
99
9
17
31
31
17
14
16
16
14
9
9
9
9
25
20
20
25
18
18
55
14
Арройо
14
Арройо
55
99
20
Белло
20
Белло
99
9
9
Обандо
9
Обандо
9
Остались в запасе
Аукас
Барселона Г
1
Federico Lanzillota
ВР
34
Edu Arboleda
ЦП
53
Wilmer Conforme
ЦП
37
Alex Zova
ЦП
11
H. Batalla
ЦП
16
R. Briones
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
33
Snayder Porozo
ЦП
Главный тренер
Херардо Эспиноса
1
Хавьер Бурраи
ВР
44
Jhonnier Chala
ЦЗ
80
Jandry Gomez
ЦЗ
7
Fernando Gaibor
ЦП
37
Erick Nazareno
ЦП
50
Johan García
ЦП
33
Juan Usma
ЦП
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
1
Federico Lanzillota
ВР
34
Edu Arboleda
ЦП
53
Wilmer Conforme
ЦП
37
Alex Zova
ЦП
11
H. Batalla
ЦП
16
R. Briones
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
33
Snayder Porozo
ЦП
Остались в запасе
1
Хавьер Бурраи
ВР
44
Jhonnier Chala
ЦЗ
80
Jandry Gomez
ЦЗ
7
Fernando Gaibor
ЦП
37
Erick Nazareno
ЦП
50
Johan García
ЦП
33
Juan Usma
ЦП
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Херардо Эспиноса
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Аукас - Барселона Г
2
1
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
14
9
Офсайды
0
3
Количество передач
333
303
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Аукас
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Аукас
2 : 4
08.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Универсидад Католика
1 : 2
01.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Аукас
0 : 4
26.10.2026
Барселона Г
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Информация о матче
Главный судья:
Alex Fabricio Cajas Torres, Ecuador
Стадион:
Эстадио Гонсало Посо Рипальда
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