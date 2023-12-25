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29 января, 14:48
0
Представлен рейтинг 20 самых доходных клубов мира от Deloitte
25 января, 18:15
0
«Бавария» может арендовать еще одного английского защитника
19 января, 14:57
0
Филлипс из «Манчестер Сити» выбирает между шестью клубами
17 января, 19:13
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Ньюкасл
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Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Бромвич
4 : 1
13.01.2024
Блэкберн
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
5 : 2
06.01.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
2 : 2
01.01.2024
Ротерхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Фулхэм
0 : 2
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2 : 3
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Англия. Кубок, 1/32 финала
Сандерленд
0 : 3
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Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ливерпуль
4 : 2
01.01.2024
Ньюкасл

Блэкберн - Ньюкасл - 28 февраля 2024

Блэкберн
28.02.2024, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Ньюкасл
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Блэкберн - Ньюкасл
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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- : -
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Челси
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Ковентри
- : -
06.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Плимут Аргайл
- : -
06.02.2024
Лидс
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Саутгемптон
- : -
06.02.2024
Уотфорд
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Ноттингем Форест
- : -
07.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Астон Вилла
- : -
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