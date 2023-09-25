Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»

МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»

Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»