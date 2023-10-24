Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
В Бразилии выдали ордер на арест экс-игрока «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
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«Барселона» объявила о трансфере Араухо. Клуб на 18 секунд опоздал с его регистрацией 31 января
ФИФА не зарегистрировала трансфер Араухо в «Барселону», несмотря на опоздание в 18 секунд
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Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Ванкувер»