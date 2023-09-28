Динамо Хьюстон

«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
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22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
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МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал
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«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Ванкувер»