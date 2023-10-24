Атланта Юнайтед

В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей

Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)

Гол Месси в финале помог «Интеру Майами» выиграть Кубок лиги

Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»