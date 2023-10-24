Лос-Анджелес Гэлакси

Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
В Бразилии выдали ордер на арест экс-игрока «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
«Барселона» объявила о трансфере Араухо. Клуб на 18 секунд опоздал с его регистрацией 31 января
ФИФА не зарегистрировала трансфер Араухо в «Барселону», несмотря на опоздание в 18 секунд
В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
«Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС