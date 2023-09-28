«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Ванкувер»
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
Торрес имеет несколько предложений из МЛС
МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал