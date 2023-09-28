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1
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2 июля 2023, 09:44
1
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
26 февраля 2023, 08:51
1
Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ
9 ноября 2022, 20:00
1
Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»
16 сентября 2022, 22:32
1
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Остин
Динамо Хьюстон

Остин - Динамо Хьюстон - 16 мая 2024

Остин
16.05.2024, четверг, 03:30
США. МЛС, 18 тур
- : -
Не начался
Динамо Хьюстон
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Остин - Динамо Хьюстон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Интер
- : -
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
- : -
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
- : -
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
- : -
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
- : -
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
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