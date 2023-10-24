Атланта Юнайтед

В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
«Орландо Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023
«Зенит» был близок к трансферу игрока сборной Уругвая
В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
Месси забил 100-му клубу за карьеру
«Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС
Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
«Орландо Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023
«Зенит» был близок к трансферу игрока сборной Уругвая
«Цирк!»: тренер «Орландо Сити» раскритиковал судейство из-за Месси