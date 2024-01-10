«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
Примера. «Атлетико» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барсу»
«Атлетико» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
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«Кадис» – «Атлетик»: прогноз на матч Ла Лиги, 28 января
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
Примера. «Атлетико» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барсу»
«Атлетико» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
Реакция Симеоне на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
«Атлетико» – «Валенсия»: прогноз на матч 22 тура Примеры, 28 января
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