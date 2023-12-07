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Сульшер может возглавить европейскую сборную
12 января, 23:23
0
В Швеции определили лучшего игрока 2023 года
5 января, 22:46
0
Экс-спартаковец стал президентом Шведского футбольного союза
7 декабря 2023, 09:29
1
Албанец из «Рубина» Даку дерзко отреагировал на итоги жеребьевки Евро-2024
2 декабря 2023, 23:54
6
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
24 ноября 2023, 07:58
5
Сульшер может возглавить европейскую сборную
12 января, 23:23
0
В Швеции определили лучшего игрока 2023 года
5 января, 22:46
0
Экс-спартаковец стал президентом Шведского футбольного союза
7 декабря 2023, 09:29
1
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
24 ноября 2023, 07:58
5
Какие звезды пропустят Евро-2024: Холанд и другие топы
20 ноября 2023, 10:19
0
Албанец из «Рубина» Даку дерзко отреагировал на итоги жеребьевки Евро-2024
2 декабря 2023, 23:54
6
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Еще одна сборная вышла на Евро-2024 – ее тренирует Силвиньо
17 ноября 2023, 21:57
0
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
12 октября 2023, 23:50
3
Отбор Евро-2024. Гол Даку из «Рубина» помог Албании победить Польшу (2:0)
11 сентября 2023, 00:00
3
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Швеция - Албания - 25 марта 2024

Швеция
25.03.2024, понедельник, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Албания
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Швеция - Албания
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
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Офсайды
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0
Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
- : -
21.03.2024
Сербия
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
- : -
21.03.2024
Сербия
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