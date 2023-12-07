Сульшер может возглавить европейскую сборную
В Швеции определили лучшего игрока 2023 года
Экс-спартаковец стал президентом Шведского футбольного союза
Албанец из «Рубина» Даку дерзко отреагировал на итоги жеребьевки Евро-2024
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
Сульшер может возглавить европейскую сборную
В Швеции определили лучшего игрока 2023 года
Экс-спартаковец стал президентом Шведского футбольного союза
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
Какие звезды пропустят Евро-2024: Холанд и другие топы
Албанец из «Рубина» Даку дерзко отреагировал на итоги жеребьевки Евро-2024
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
Еще одна сборная вышла на Евро-2024 – ее тренирует Силвиньо
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
Отбор Евро-2024. Гол Даку из «Рубина» помог Албании победить Польшу (2:0)