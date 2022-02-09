Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
«Урал» бесплатно подписал полузащитника сборной Косово Ибрахимая
VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал»
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг»
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
«Урал» бесплатно подписал полузащитника сборной Косово Ибрахимая
VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал»
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг»
Товарищеский матч. «Анжи» обыграл «Викинг»
Двое игроков «Анжи» получили небольшие повреждения
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»