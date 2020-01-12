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«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
12 января 2020, 16:32
3
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
5 февраля 2019, 15:12
3
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
25 января 2019, 00:27
9
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом 
20 января 2019, 22:26
16
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
17 июля 2018, 08:42
1
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
12 января 2020, 16:32
3
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
26 февраля 2016, 20:48
2
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
14 февраля 2016, 11:35
1
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
10 февраля 2016, 15:34
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
5 февраля 2019, 15:12
3
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
25 января 2019, 00:27
9
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом 
20 января 2019, 22:26
16
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
17 июля 2018, 08:42
1
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
10 февраля 2018, 01:15
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Тромсе - Стремсгодсет - 23 ноября 2024

Тромсе
23.11.2024, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
- : -
Не начался
Стремсгодсет
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Тромсе - Стремсгодсет
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Норвегия. Элитсериен
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Будущие
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Россия
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