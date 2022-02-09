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2
Кнудсен перешел в «Ростов». Контракт – до 2026 года
23 декабря 2021, 23:18
6
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2
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4
Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы
23 июля 2018, 23:59
7
Кнудсен перешел в «Ростов». Контракт – до 2026 года
23 декабря 2021, 23:18
6
Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы
23 июля 2018, 23:59
7
Защитник «Лиллестрема» разделся во время празднования победы в Кубке Норвегии и прикрыл пах трофеем
4 декабря 2017, 22:27
6
Фрайдей выбрал АЗ вместо «Спартака»
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5
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
10 февраля 2016, 15:34
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
9 февраля 2022, 20:09
2
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
11 февраля 2019, 00:13
2
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
10 февраля 2019, 20:40
4
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Лиллестрем - Хаугесунд - 03 ноября 2024

Лиллестрем
03.11.2024, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
- : -
Не начался
Хаугесунд
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лиллестрем - Хаугесунд
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Норвегия. Элитсериен
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Будущие
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
- : -
31.03.2024
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
01.04.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
01.04.2024
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
01.04.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
- : -
01.04.2024
Кристиансунд
Россия
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