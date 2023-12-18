Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
7 российских футболистов сыграли на групповом этапе еврокубков в этом сезоне
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
В сборной России ответили, почему не вызывают Хайкина из Норвегии – дело в политике
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
7 российских футболистов сыграли на групповом этапе еврокубков в этом сезоне
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
В сборной России ответили, почему не вызывают Хайкина из Норвегии – дело в политике