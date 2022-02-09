Кристиансунд

Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»