Лиллестрем

Кнудсен перешел в «Ростов». Контракт – до 2026 года
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы
Защитник «Лиллестрема» разделся во время празднования победы в Кубке Норвегии и прикрыл пах трофеем
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Кнудсен перешел в «Ростов». Контракт – до 2026 года
Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы
Защитник «Лиллестрема» разделся во время празднования победы в Кубке Норвегии и прикрыл пах трофеем
Фрайдей выбрал АЗ вместо «Спартака»
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»